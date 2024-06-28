Партизаны АТЕШ обнаружили подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму — фото

По словам украинских партизан, на этой станции оккупационная армия, в частности, ремонтирует поврежденные УРАЛы и КамАЗы.
Главные тезисы
- Партизаны АТЕШ обнаружили подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму, где производятся ремонты УРАЛов и Камазов.
- Агенты крымскотатарского движения АТЕШ снова совершили диверсию на железной дороге, усложнив логистику оккупантов в Крыму.
- Украинские партизаны планируют парализовать железнодорожное сообщение российских войск в ближайшие сроки.
- Разведка показала активную работу на подпольной станции по ремонту техники РФ в Севастополе.
- Действия партизан направлены на локализацию и затруднение деятельности оккупантов в Крыму из-за диверсий и разведывательных операций.
Что известно о подпольной станции ремонта техники РФ в Крыму
Украинские партизаны поникли на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму.
Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, обнаруженная украинскими партизанами, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.
Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и КАМАЗы.
Партизаны АТЕШ совершили очередную диверсию на железной дороге в Крыму
Агенты крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ снова взорвали объект на железной дороге во временно оккупированном Крыму. На этот раз удачный "хлопок" состоялся в Армянске.
АТЕШ уничтожил очередной релейный шкаф и сорвал поставки из Крыма в Херсонскую область.
В результате успешной операции был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительно усложнила логистику для окупантов.
Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано в ближайшее время.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-