Партизаны АТЕШ обнаружили подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму — фото

По словам украинских партизан, на этой станции оккупационная армия, в частности, ремонтирует поврежденные УРАЛы и КамАЗы.

Что известно о подпольной станции ремонта техники РФ в Крыму

Украинские партизаны поникли на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму.

Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, обнаруженная украинскими партизанами, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.

Агенты "Атеш" определили, что на указанном СТО буквально кипит работа. За все время наблюдения, фиксировалась очередь по технике окупантов, — говорится в сообщении. Поделиться

Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и КАМАЗы.

Нам удалось проникнуть на этот объект и оставить сюрпризы для каждого заезжающего туда. Кому что попалось, узнаете после того, как поедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры, — отметили в "Атеше". Поделиться

Партизаны АТЕШ совершили очередную диверсию на железной дороге в Крыму

Агенты крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ снова взорвали объект на железной дороге во временно оккупированном Крыму. На этот раз удачный "хлопок" состоялся в Армянске.

АТЕШ уничтожил очередной релейный шкаф и сорвал поставки из Крыма в Херсонскую область.

На этот раз агенты АТЕШ выбрали целью железнодорожную ветвь, по которой рашисты осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область, — говорится в сообщении на канале движения в Telegram. Поделиться

В результате успешной операции был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительно усложнила логистику для окупантов.