Партизаны АТЕШ обнаружили подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ обнаружили подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму — фото

Партизаны АТЕШ обнаружили подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму
Читати українською
Источник:  АТЕШ

По словам украинских партизан, на этой станции оккупационная армия, в частности, ремонтирует поврежденные УРАЛы и КамАЗы.

Главные тезисы

  • Партизаны АТЕШ обнаружили подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму, где производятся ремонты УРАЛов и Камазов.
  • Агенты крымскотатарского движения АТЕШ снова совершили диверсию на железной дороге, усложнив логистику оккупантов в Крыму.
  • Украинские партизаны планируют парализовать железнодорожное сообщение российских войск в ближайшие сроки.
  • Разведка показала активную работу на подпольной станции по ремонту техники РФ в Севастополе.
  • Действия партизан направлены на локализацию и затруднение деятельности оккупантов в Крыму из-за диверсий и разведывательных операций.

Что известно о подпольной станции ремонта техники РФ в Крыму

Украинские партизаны поникли на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму.

Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, обнаруженная украинскими партизанами, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.

Агенты "Атеш" определили, что на указанном СТО буквально кипит работа. За все время наблюдения, фиксировалась очередь по технике окупантов, — говорится в сообщении.

Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и КАМАЗы.

Нам удалось проникнуть на этот объект и оставить сюрпризы для каждого заезжающего туда. Кому что попалось, узнаете после того, как поедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры, — отметили в "Атеше".

Партизаны АТЕШ совершили очередную диверсию на железной дороге в Крыму

Агенты крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ снова взорвали объект на железной дороге во временно оккупированном Крыму. На этот раз удачный "хлопок" состоялся в Армянске.

АТЕШ уничтожил очередной релейный шкаф и сорвал поставки из Крыма в Херсонскую область.

На этот раз агенты АТЕШ выбрали целью железнодорожную ветвь, по которой рашисты осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область, — говорится в сообщении на канале движения в Telegram.

В результате успешной операции был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительно усложнила логистику для окупантов.

Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано в ближайшее время.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ нашел новую военную базу РФ в Донецкой области — видео
База
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны АТЕШ совершили очередную диверсию на железной дороге в Крыму — видео
Железная дорога
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Одна из бригад армии РФ потеряла 95% состава под Запорожьем — АТЕШ
Одна из бригад армии РФ потеряла 95% состава под Запорожьем — АТЕШ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?