Партизани АТЕШ виявили підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани АТЕШ виявили підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму — фото

атеш
Джерело:  АТЕШ

За словами українських партизанів, на цій станції окупаційна армія, зокрема, ремонтує пошкоджені УРАЛи та Камази.

Головні тези:

  • Партизани АТЕШ виявили підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму, де здійснюються ремонти УРАЛів та Камазів.
  • Агенти кримськотатарського руху АТЕШ знову здійснили диверсію на залізниці, ускладнивши логістику окупантів у Криму.
  • Українські партизани планують паралізувати залізничне сполучення російських військ у найближчі терміни.
  • Розвідка показала активну роботу на підпільній станції ремонту техніки РФ у Севастополі.
  • Дії партизанів спрямовані на локалізацію та утруднення діяльності окупантів у Криму через диверсії та розвідувальні операції.

Що відомо про підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму

Українські партизани поникли на підпільну станцію ремонту техніки ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму.

Підпільна станція обслуговування техніки окупантів, яку виявили українські партизани, знаходиться у Севастополі на вулиці Шабліна 19.

Агенти "Атеш" визначили, що на зазначеному СТО буквально кипить робота. За весь час спостереження, фіксувалася черга з техніки окупантів, — йдеться у повідомленні.

Як стверджують учасники партизанського руху, на цій станції армія РФ ремонтує, зокрема, УРАЛи і Камази.

Нам вдалося проникнути на цей об'єкт і залишити сюрпризи для кожного ра*иста, який туди заїжджає. Кому що попалося, дізнаєтеся після того, як поїдете на своїх коритах подалі від цивільної інфраструктури, — наголосили в "Атеш".

Партизани АТЕШ здійснили чергову диверсію на залізниці у Криму

Агенти кримськотатарського руху опору АТЕШ знову підірвали об'єкт на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Цього разу вдала “бавовна” відбулася у Армянську.

АТЕШ знищив чергову релейну шафу та зірвав постачання з Криму до Херсонської області.

Цього разу агенти АТЕШ обрали метою залізничну гілку, якою рашисти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, — йдеться у дописі на каналі руху у Telegram.

У результаті успішної операції було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значно ускладнила логістику для окупантів.

Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізоване вже найближчим часом.

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