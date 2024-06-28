Партизани АТЕШ виявили підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму — фото

За словами українських партизанів, на цій станції окупаційна армія, зокрема, ремонтує пошкоджені УРАЛи та Камази.
Головні тези:
- Партизани АТЕШ виявили підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму, де здійснюються ремонти УРАЛів та Камазів.
- Агенти кримськотатарського руху АТЕШ знову здійснили диверсію на залізниці, ускладнивши логістику окупантів у Криму.
- Українські партизани планують паралізувати залізничне сполучення російських військ у найближчі терміни.
- Розвідка показала активну роботу на підпільній станції ремонту техніки РФ у Севастополі.
- Дії партизанів спрямовані на локалізацію та утруднення діяльності окупантів у Криму через диверсії та розвідувальні операції.
Що відомо про підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму
Українські партизани поникли на підпільну станцію ремонту техніки ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму.
Підпільна станція обслуговування техніки окупантів, яку виявили українські партизани, знаходиться у Севастополі на вулиці Шабліна 19.
Як стверджують учасники партизанського руху, на цій станції армія РФ ремонтує, зокрема, УРАЛи і Камази.
Партизани АТЕШ здійснили чергову диверсію на залізниці у Криму
Агенти кримськотатарського руху опору АТЕШ знову підірвали об'єкт на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Цього разу вдала “бавовна” відбулася у Армянську.
АТЕШ знищив чергову релейну шафу та зірвав постачання з Криму до Херсонської області.
У результаті успішної операції було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значно ускладнила логістику для окупантів.
Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізоване вже найближчим часом.
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