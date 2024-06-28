Партизани АТЕШ виявили підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму — фото

За словами українських партизанів, на цій станції окупаційна армія, зокрема, ремонтує пошкоджені УРАЛи та Камази.

Що відомо про підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму

Українські партизани поникли на підпільну станцію ремонту техніки ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму.

Підпільна станція обслуговування техніки окупантів, яку виявили українські партизани, знаходиться у Севастополі на вулиці Шабліна 19.

Агенти "Атеш" визначили, що на зазначеному СТО буквально кипить робота. За весь час спостереження, фіксувалася черга з техніки окупантів, — йдеться у повідомленні. Поширити

Як стверджують учасники партизанського руху, на цій станції армія РФ ремонтує, зокрема, УРАЛи і Камази.

Нам вдалося проникнути на цей об'єкт і залишити сюрпризи для кожного ра*иста, який туди заїжджає. Кому що попалося, дізнаєтеся після того, як поїдете на своїх коритах подалі від цивільної інфраструктури, — наголосили в "Атеш". Поширити

Партизани АТЕШ здійснили чергову диверсію на залізниці у Криму

Агенти кримськотатарського руху опору АТЕШ знову підірвали об'єкт на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Цього разу вдала “бавовна” відбулася у Армянську.

АТЕШ знищив чергову релейну шафу та зірвав постачання з Криму до Херсонської області.

Цього разу агенти АТЕШ обрали метою залізничну гілку, якою рашисти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, — йдеться у дописі на каналі руху у Telegram. Поширити

У результаті успішної операції було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значно ускладнила логістику для окупантів.