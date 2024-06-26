Партизани АТЕШ здійснили чергову диверсію на залізниці у Криму — відео

Агенти кримськотатарського руху опору АТЕШ знову підірвали об'єкт на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Цього разу вдала “бавовна” відбулася у Армянську.

“Бавовна” на залізниці в Армянську: що відомо

АТЕШ знищив чергову релейну шафу та зірвав постачання з Криму до Херсонської області.

Цього разу агенти АТЕШ обрали метою залізничну гілку, якою рашисти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, — йдеться у дописі на каналі руху у Telegram. Поширити

У результаті успішної операції було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значно ускладнила логістику для окупантів.

Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізоване вже найближчим часом.

РФ перекидає військову техніку на ТОТ залізницею

У результаті диверсії було знищено релейну шафу на лінії, що з'єднує російський Ростов з окупованим українським Маріуполем.

Цією гілкою армія РФ перекидає живу силу і техніку на окуповані території. Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Наш агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону — Маріуполь, — йдеться в повідомленні АТЕШ. Поширити

В АТЕШ пояснили, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.

Також вона відкриває доступ до морського шляху.