Партизани АТЕШ здійснили чергову диверсію на залізниці у Криму — відео

Агенти кримськотатарського руху опору АТЕШ знову підірвали об'єкт на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Цього разу вдала “бавовна” відбулася у Армянську.
Головні тези:
- Агенти руху опору АТЕШ знову здійснили успішну диверсію на залізниці Криму.
- Діяльність АТЕШ спрямована на ускладнення логістики окупантів та паралізацію залізничного сполучення ворожих сил.
- Знищення релейних шаф на залізницях до Херсонської області та Маріуполя відіграє ключову роль у тому, щоб завадити переміщенню військової техніки РФ.
- Диверсії АТЕШ ускладнюють життя окупантам і нагадують їм про відповідальність за їх дії, навіть на території Росії.
- Зокрема внаслідок диверсії в Армянську було паралізовано постачання техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області.
“Бавовна” на залізниці в Армянську: що відомо
АТЕШ знищив чергову релейну шафу та зірвав постачання з Криму до Херсонської області.
У результаті успішної операції було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значно ускладнила логістику для окупантів.
Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізоване вже найближчим часом.
РФ перекидає військову техніку на ТОТ залізницею
У результаті диверсії було знищено релейну шафу на лінії, що з'єднує російський Ростов з окупованим українським Маріуполем.
Цією гілкою армія РФ перекидає живу силу і техніку на окуповані території. Також вона відкриває доступ до морського шляху.
В АТЕШ пояснили, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.
Також вона відкриває доступ до морського шляху.
Диверсії такого роду не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні відповідати за свої дії, навіть на території РФ.
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