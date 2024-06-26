Партизаны АТЕШ совершили очередную диверсию на железной дороге в Крыму — видео

Агенты крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ снова взорвали объект на железной дороге во временно оккупированном Крыму. На этот раз удачная "бавовна" произошла в Армянске.

"Бавовна" на железной дороге в Армянске: что известно

АТЕШ уничтожил очередной релейный шкаф и сорвал поставки из Крыма в Херсонскую область.

На этот раз агенты АТЕШ выбрали целью железнодорожную ветвь, по которой рашисты осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область, — говорится в сообщении на канале движения в Telegram. Поделиться

В результате успешной операции был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительно усложнила логистику для оккупантов.

Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано в ближайшее время.

РФ перебрасывает военную технику на ВОТ по железной дороге

В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющий российский Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.

Этой ветвью армия РФ опрокидывает живую силу и технику на оккупированные территории. Также она открывает доступ к морскому пути.

Наш агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону — Мариуполь, — говорится в сообщении АТЕШ. Поделиться

В АТЕШ объяснили, что эта железнодорожная ветвь играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.