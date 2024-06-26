Партизаны АТЕШ совершили очередную диверсию на железной дороге в Крыму — видео

Агенты крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ снова взорвали объект на железной дороге во временно оккупированном Крыму. На этот раз удачная "бавовна" произошла в Армянске.
Главные тезисы
- Агенты крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ совершили успешные диверсии на железной дороге в Крыму, усложняя логистику оккупантов.
- Деятельность АТЕШ направлена на парализацию железнодорожного сообщения вражеских сил и помеху в перемещении военной техники РФ.
- Уничтожение релейных шкафов на железных дорогах в разных регионах РФ и ВОТ играет ключевую роль в борьбе с оккупантами и усложнении их деятельности.
"Бавовна" на железной дороге в Армянске: что известно
АТЕШ уничтожил очередной релейный шкаф и сорвал поставки из Крыма в Херсонскую область.
В результате успешной операции был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительно усложнила логистику для оккупантов.
Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано в ближайшее время.
РФ перебрасывает военную технику на ВОТ по железной дороге
В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющий российский Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.
Этой ветвью армия РФ опрокидывает живую силу и технику на оккупированные территории. Также она открывает доступ к морскому пути.
В АТЕШ объяснили, что эта железнодорожная ветвь играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.
Также она открывает доступ к морскому пути.
Диверсии такого рода не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны отвечать за свои действия, даже на территории РФ.
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