Партизаны АТЕШ совершили очередную диверсию на железной дороге в Крыму — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Партизаны АТЕШ совершили очередную диверсию на железной дороге в Крыму — видео

Железная дорога
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ снова взорвали объект на железной дороге во временно оккупированном Крыму. На этот раз удачная "бавовна" произошла в Армянске.

Главные тезисы

  • Агенты крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ совершили успешные диверсии на железной дороге в Крыму, усложняя логистику оккупантов.
  • Деятельность АТЕШ направлена на парализацию железнодорожного сообщения вражеских сил и помеху в перемещении военной техники РФ.
  • Уничтожение релейных шкафов на железных дорогах в разных регионах РФ и ВОТ играет ключевую роль в борьбе с оккупантами и усложнении их деятельности.

"Бавовна" на железной дороге в Армянске: что известно

АТЕШ уничтожил очередной релейный шкаф и сорвал поставки из Крыма в Херсонскую область.

На этот раз агенты АТЕШ выбрали целью железнодорожную ветвь, по которой рашисты осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область, — говорится в сообщении на канале движения в Telegram.

В результате успешной операции был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительно усложнила логистику для оккупантов.

Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано в ближайшее время.

РФ перебрасывает военную технику на ВОТ по железной дороге

В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющий российский Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.

Этой ветвью армия РФ опрокидывает живую силу и технику на оккупированные территории. Также она открывает доступ к морскому пути.

Наш агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону — Мариуполь, — говорится в сообщении АТЕШ.

В АТЕШ объяснили, что эта железнодорожная ветвь играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.

Диверсии такого рода не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны отвечать за свои действия, даже на территории РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ раскрыл данные оккупантов РФ из военных бригад Крыма — фото
рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ отслеживает перемещение военной техники РФ под Симферополем
Техника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ нашел новую военную базу РФ в Донецкой области — видео
База

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?