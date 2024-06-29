АТЕШ знайшов ще одну систему ППО Росії в Криму

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили точку розміщення ППО російських окупантів у Сімферопольському районі Криму.
Головні тези:
- АТЕШ передали ЗСУ інформацію про розташування установок ППО, зокрема системи С-300/400 у Сімферопольському районі.
- Партизани планують знищити залишки російського ППО найближчим часом.
- Виявлені об'єкти включають велику кількість російської зброї та ракет, що становить загрозу для України.
АТЕШ виявив систему ППО РФ під Сімферополем
Агенти АТЕШ зафіксували розташування установки ППО — С-300/400, яке розміщується на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя.
Координати: 44.952273, 34.194718.
Партизани АТЕШ знайшли нову військову базу РФ під Севастополем
Агенти АТЕШ виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент.
Координати: 44.520626, 33.482381.
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