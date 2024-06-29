АТЕШ знайшов ще одну систему ППО Росії в Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ знайшов ще одну систему ППО Росії в Криму

Крим
Джерело:  АТЕШ

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили точку розміщення ППО російських окупантів у Сімферопольському районі Криму.

Головні тези:

  • АТЕШ передали ЗСУ інформацію про розташування установок ППО, зокрема системи С-300/400 у Сімферопольському районі.
  • Партизани планують знищити залишки російського ППО найближчим часом.
  • Виявлені об'єкти включають велику кількість російської зброї та ракет, що становить загрозу для України.

АТЕШ виявив систему ППО РФ під Сімферополем

Агенти АТЕШ зафіксували розташування установки ППО — С-300/400, яке розміщується на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя.

Координати: 44.952273, 34.194718.

Уся інформація була передана у правильні руки. Тому залишки рашистського ППО будуть знищені найближчим часом. P.S. Рекомендуємо рашистам оперативно переміститися на нову точку! Це може допомогти. Але не вам)

Партизани АТЕШ знайшли нову військову базу РФ під Севастополем

Агенти АТЕШ виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент.

Координати: 44.520626, 33.482381.

Саме тут рашисти зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї.

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