АТЕШ виявив нову військову базу РФ на мисі Фіолент у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ виявив нову військову базу РФ на мисі Фіолент у Криму

Військова база
Джерело:  АТЕШ

АТЕШ знайшов севастопольський морський комплекс зберігання та розгортання ракет та боєприпасів окупаційних військ Росії.

Головні тези:

  • АТЕШ виявив нову військову базу РФ на мисі Фіолент у Криму, де зберігаються ракети, торпеди та близько 40 типів мін.
  • Спостереження показали, що ця база є основним тактичним складом Севастопольської військово-морської бази РФ.
  • Українські партизани також розкрили інформацію про підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму.
  • Спостереження АТЕШ показали велику активність на підпільній станції обслуговування техніки окупантів.

Партизани АТЕШ знайшли нову військову базу РФ під Севастополем

Агенти АТЕШ виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент.

Координати: 44.520626, 33.482381.

Саме тут рашисти зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї.

Це 17 арсенал Чорноморського флоту — основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази.

Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені та вже знаходяться в правильних руках. Готуємо попкорн і чекаємо на салют!

Що відомо про підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму

Українські партизани поникли на підпільну станцію ремонту техніки ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму.

Підпільна станція обслуговування техніки окупантів, яку виявили українські партизани, знаходиться у Севастополі на вулиці Шабліна 19.

Агенти АТЕШ визначили, що на зазначеному СТО буквально кипить робота. За весь час спостереження, фіксувалася черга з техніки окупантів.

Як стверджують учасники партизанського руху, на цій станції армія РФ ремонтує, зокрема, УРАЛи і Камази.

Нам вдалося проникнути на цей об'єкт і залишити сюрпризи для кожного ра*иста, який туди заїжджає. Кому що попалося, дізнаєтеся після того, як поїдете на своїх коритах подалі від цивільної інфраструктури.

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