АТЕШ виявив нову військову базу РФ на мисі Фіолент у Криму

Партизани АТЕШ знайшли нову військову базу РФ під Севастополем

Агенти АТЕШ виявили місце розміщення великої кількості озброєнь, військової техніки, системи С-400 та станції радіолокації на мисі Фіолент. Поширити

Координати: 44.520626, 33.482381.

Саме тут рашисти зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї.

Це 17 арсенал Чорноморського флоту — основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази.

Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені та вже знаходяться в правильних руках. Готуємо попкорн і чекаємо на салют!

Що відомо про підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму

Українські партизани поникли на підпільну станцію ремонту техніки ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму.

Підпільна станція обслуговування техніки окупантів, яку виявили українські партизани, знаходиться у Севастополі на вулиці Шабліна 19.

Агенти АТЕШ визначили, що на зазначеному СТО буквально кипить робота. За весь час спостереження, фіксувалася черга з техніки окупантів. Поширити

Як стверджують учасники партизанського руху, на цій станції армія РФ ремонтує, зокрема, УРАЛи і Камази.