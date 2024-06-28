АТЕШ знайшов севастопольський морський комплекс зберігання та розгортання ракет та боєприпасів окупаційних військ Росії.
Головні тези:
- АТЕШ виявив нову військову базу РФ на мисі Фіолент у Криму, де зберігаються ракети, торпеди та близько 40 типів мін.
- Спостереження показали, що ця база є основним тактичним складом Севастопольської військово-морської бази РФ.
- Українські партизани також розкрили інформацію про підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму.
- Спостереження АТЕШ показали велику активність на підпільній станції обслуговування техніки окупантів.
Партизани АТЕШ знайшли нову військову базу РФ під Севастополем
Координати: 44.520626, 33.482381.
Саме тут рашисти зберігають свої ракети, торпеди, близько 40 типів мін, а також різні боєприпаси до стрілецької зброї.
Це 17 арсенал Чорноморського флоту — основний тактичний склад Севастопольської військово-морської бази.
Розташування місць відкритого зберігання, бункерів та точок розміщення ППО, що прикривають цей об'єкт, визначені та вже знаходяться в правильних руках. Готуємо попкорн і чекаємо на салют!
Що відомо про підпільну станцію ремонту техніки РФ у Криму
Українські партизани поникли на підпільну станцію ремонту техніки ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму.
Підпільна станція обслуговування техніки окупантів, яку виявили українські партизани, знаходиться у Севастополі на вулиці Шабліна 19.
Як стверджують учасники партизанського руху, на цій станції армія РФ ремонтує, зокрема, УРАЛи і Камази.
Нам вдалося проникнути на цей об'єкт і залишити сюрпризи для кожного ра*иста, який туди заїжджає. Кому що попалося, дізнаєтеся після того, як поїдете на своїх коритах подалі від цивільної інфраструктури.
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