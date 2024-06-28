АТЕШ обнаружил новую военную базу РФ на мысе Фиолент в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил новую военную базу РФ на мысе Фиолент в Крыму

Военная база
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Источник:  АТЕШ

АТЕШ нашел севастопольский морской комплекс хранения и развертывания ракет и боеприпасов оккупационных войск России.

Главные тезисы

  • Новая военная база РФ обнаружена на мысе Фиолент в Крыму, где хранится широкий арсенал вооружений, военной техники и ракетных систем.
  • Украинские партизаны раскрыли подпольную станцию ремонта военной техники РФ в Севастополе.
  • Разведка показала активность оккупантов на подпольных станциях обслуживания техники, связанных с российской армией.
  • Найденное местоположение военной базы на мысе Фиолент включает бункеры, точки ПВО и различные места хранения вооружений, обеспечивающие защиту объекта.
  • Данные о военных объектах в Крыму раскрывают инфраструктуру и организацию военных действий оккупационных войск России на полуострове.

Партизаны АТЕШ обнаружили новую военную базу РФ под Севастополем

Агенты АТЕШ обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и радиолокационной станции на мысе Фиолент.

Координаты: 44.520626, 33.482381.

Именно здесь рашисты хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.

Это 17 арсенал Черноморского флота — основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы.

Расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих этот объект, определены и находятся в правильных руках. Готовим попкорн и ждем салюта!

Что известно о подпольной станции ремонта техники РФ в Крыму

Украинские партизаны поникли на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму.

Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, обнаруженная украинскими партизанами, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.

Агенты АТЕШ определили, что на указанном СТО буквально кипит работа. За все время наблюдения, фиксировалась очередь по технике окупантов.

Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и КАМАЗы.

Нам удалось проникнуть на этот объект и оставить сюрпризы для каждого заезжающего туда. Кому попалось, узнаете после того, как уедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры.

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