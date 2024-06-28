АТЕШ обнаружил новую военную базу РФ на мысе Фиолент в Крыму

АТЕШ нашел севастопольский морской комплекс хранения и развертывания ракет и боеприпасов оккупационных войск России.
Главные тезисы
- Новая военная база РФ обнаружена на мысе Фиолент в Крыму, где хранится широкий арсенал вооружений, военной техники и ракетных систем.
- Украинские партизаны раскрыли подпольную станцию ремонта военной техники РФ в Севастополе.
- Разведка показала активность оккупантов на подпольных станциях обслуживания техники, связанных с российской армией.
- Найденное местоположение военной базы на мысе Фиолент включает бункеры, точки ПВО и различные места хранения вооружений, обеспечивающие защиту объекта.
- Данные о военных объектах в Крыму раскрывают инфраструктуру и организацию военных действий оккупационных войск России на полуострове.
Партизаны АТЕШ обнаружили новую военную базу РФ под Севастополем
Координаты: 44.520626, 33.482381.
Именно здесь рашисты хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.
Это 17 арсенал Черноморского флота — основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы.
Расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих этот объект, определены и находятся в правильных руках. Готовим попкорн и ждем салюта!
Что известно о подпольной станции ремонта техники РФ в Крыму
Украинские партизаны поникли на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму.
Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, обнаруженная украинскими партизанами, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.
Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и КАМАЗы.
Нам удалось проникнуть на этот объект и оставить сюрпризы для каждого заезжающего туда. Кому попалось, узнаете после того, как уедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры.
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