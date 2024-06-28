АТЕШ обнаружил новую военную базу РФ на мысе Фиолент в Крыму

Партизаны АТЕШ обнаружили новую военную базу РФ под Севастополем

Агенты АТЕШ обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и радиолокационной станции на мысе Фиолент. Поделиться

Координаты: 44.520626, 33.482381.

Именно здесь рашисты хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.

Это 17 арсенал Черноморского флота — основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы.

Расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих этот объект, определены и находятся в правильных руках. Готовим попкорн и ждем салюта!

Что известно о подпольной станции ремонта техники РФ в Крыму

Украинские партизаны поникли на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму.

Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, обнаруженная украинскими партизанами, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.

Агенты АТЕШ определили, что на указанном СТО буквально кипит работа. За все время наблюдения, фиксировалась очередь по технике окупантов. Поделиться

Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и КАМАЗы.