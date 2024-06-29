Солдаты РФ признали уничтожение ракеты над пляжем в Крыму и убийство 4 гражданских — перехват

23 июня ВСУ атаковали военные объекты в оккупированном Россией Крыму американскими ракетами ATACMS. Солдаты РФ намеренно сбили одну из них над пляжем, где находились сотни гражданских. Факт нового преступления страны-агрессорки подтверждает аудиоперехват, опубликованный в сети.
Главные тезисы
- Российские солдаты признали участие в уничтожении ракеты над пляжем в Крыму, что привело к гибели гражданских лиц.
- Уничтожение ракеты было сознательной провокацией России с целью блокирования предоставления Украине ракет ATACMS.
- Главная цель Кремля – использовать информационное и политическое давление, но план команды Путина оказался провальным.
Уничтожение ракеты над пляжем в Крыму — сознательная провокация России
Несмотря на то, что власти РФ всячески отрицают факт умышленного уничтожения ATACMS над пляжем, где отдыхали крымчане, новый перехват указывает на обратное..
Так, в соцсети X обнародовали отрывок интернет-разговора между российскими солдатами, отражавшими новую атаку ВСУ на вражеские объекты
Говорят, что вообще п**дец…
А п**дец в чем? Отработали же, в принципе, хорошо, сбили ракеты.
Так они (российские силы ПВО — ред.) одну ракету сбили прямо над пляжем — ATACMS этот еб**ий кассетный…
Вась, ну как засекли, так и сбили.
Отрывок этой беседы между российскими оккупантами еще раз подтверждает тот факт, что ВСУ не целились на пляж, а силам ПВО РФ все равно, сколько гражданских погибнет в результате их "работы".
Что важно понимать, в результате падения обломков ракет погибли четыре человека, 151 обратились за медицинской помощью, 82 госпитализированы.
Зачем российская ПВО сбила ракету ATACMS над пляжем в Севастополе
Новое преступление, совершенное солдатами РФ против украинского населения, а именно жителей Крыма, это спланированный характер информационно-психологической операции.
Главная цель Кремля — заблокировать предоставление Украине ракет ATACMS, использовать информационное и политическое давление на руководство США, чтобы заблокировать принятие решения о предоставлении разрешения Силам обороны Украины бить по военным объектам на территории РФ.
Однако этот план команды диктатора Владимира Путина оказался провальным, ведь Вашингтон понимает и знает, что на самом деле произошло в Крыму и зачем российская ПВО сбила ракету прямо над пляжем с гражданскими.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя эти события, отметил, что гибель гражданского населения является трагедией.
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