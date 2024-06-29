Солдаты РФ признали уничтожение ракеты над пляжем в Крыму и убийство 4 гражданских — перехват

23 июня ВСУ атаковали военные объекты в оккупированном Россией Крыму американскими ракетами ATACMS. Солдаты РФ намеренно сбили одну из них над пляжем, где находились сотни гражданских. Факт нового преступления страны-агрессорки подтверждает аудиоперехват, опубликованный в сети.

Уничтожение ракеты над пляжем в Крыму — сознательная провокация России

Несмотря на то, что власти РФ всячески отрицают факт умышленного уничтожения ATACMS над пляжем, где отдыхали крымчане, новый перехват указывает на обратное..

Так, в соцсети X обнародовали отрывок интернет-разговора между российскими солдатами, отражавшими новую атаку ВСУ на вражеские объекты

Говорят, что вообще п**дец…

А п**дец в чем? Отработали же, в принципе, хорошо, сбили ракеты.

Так они (российские силы ПВО — ред.) одну ракету сбили прямо над пляжем — ATACMS этот еб**ий кассетный…

Вась, ну как засекли, так и сбили.

Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missles directly over a crowded beach, killing many people. pic.twitter.com/lLqZyQPSSj — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2024

Отрывок этой беседы между российскими оккупантами еще раз подтверждает тот факт, что ВСУ не целились на пляж, а силам ПВО РФ все равно, сколько гражданских погибнет в результате их "работы".

Что важно понимать, в результате падения обломков ракет погибли четыре человека, 151 обратились за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Зачем российская ПВО сбила ракету ATACMS над пляжем в Севастополе

Новое преступление, совершенное солдатами РФ против украинского населения, а именно жителей Крыма, это спланированный характер информационно-психологической операции.

Главная цель Кремля — заблокировать предоставление Украине ракет ATACMS, использовать информационное и политическое давление на руководство США, чтобы заблокировать принятие решения о предоставлении разрешения Силам обороны Украины бить по военным объектам на территории РФ.

Однако этот план команды диктатора Владимира Путина оказался провальным, ведь Вашингтон понимает и знает, что на самом деле произошло в Крыму и зачем российская ПВО сбила ракету прямо над пляжем с гражданскими.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя эти события, отметил, что гибель гражданского населения является трагедией.