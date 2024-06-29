Солдати РФ визнали збиття ракети над пляжем у Криму та вбивство 4 цивільних — перехоплення

23 червня ЗСУ атакували військові об'єкти в окупованому Росією Криму американськими ракетами ATACMS. Солдати РФ умисно збили одну з них над пляжем, де знаходилися сотні цивільних. Факт нового злочину країни-агресорки підтверджує аудіоперехоплення, яке уже опублікували в мережі.

Знищення ракети над пляжем у Криму — свідома провокація Росії

Попри те, що влада РФ всіляко заперечує факт умисного знищення ATACMS над пляжем, де відпочивали кримчани, нове перехоплення вказує на зворотнє.

Так, у соцмережі X оприлюднили уривок інтернет-розмови між російськими солдатами, які відбивали нову атаку ЗСУ на ворожі об’єкти

Кажуть, що взагалі п**дець…

А п**дець у чому? Відпрацювали ж, у принципі, добре, збили ракети.

Так вони (російські сили ППО — ред.) одну ракету збили прямо над пляжем — ATACMS цей їб**ий касетний…

Вась, ну, як зафіксували, так і збили.

Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missles directly over a crowded beach, killing many people. pic.twitter.com/lLqZyQPSSj — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2024

Уривок цієї бесіди між російськими окупантами вкотре підтверджує той факт, що ЗСУ не цілилися на пляж, а силам ППО РФ все одно, скільки цивільних загине в результаті їхньої “роботи”.

Що важливо розуміти, унаслідок падіння уламків ракет загинуло четверо людей, 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

Навіщо російська ППО збила ракету ATACMS над пляжем у Севастополі

Новий злочин, які вчинили солдати РФ проти українського населення, а саме жителів Криму, це спланований характер інформаційно-психологічної операції.

Головна ціль Кремля — заблокувати надання Україні ракет ATACMS, використати інформаційний та політичний тиск на керівництво США, аби заблокувати ухвалення рішення щодо надання дозволу Силам оборони України бити по військових об’єктах на території РФ.

Однак цей план команди диктатора Володимира Путіна виявися провальним, адже Вашингтон розуміє та знає, що насправді сталося в Криму та навіщо російська ППО збила ракету безпосередньо над пляжем з цивільними.

Представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи ці події, наголосив, що загибель цивільного населення є трагедією.