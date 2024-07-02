Авіація ЗСУ завдала ударів по складах російських окупантів в Криму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація ЗСУ завдала ударів по складах російських окупантів в Криму — відео

Микола Олещук
Бавовна в Криму
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За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, у понеділок, 1 липня, авіація ЗСУ завдала ударів по складу із боєприпасами злочинної армії РФ на території окупованого Криму. 

Головні тези:

  • Авіація ЗСУ завдала ударів по складам злочинної армії РФ в Криму, негайно реагуючи на агресію окупантів.
  • Українські літаки продовжують виконувати бойові завдання та завдають ракетно-бомбові удари по позиціях російських окупантів.
  • Окупаційна армія РФ намагається захистити Кримський міст від атак, проте стикається з труднощами у забезпеченні повної безпеки мосту.
  • Російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару, який був спрямований на забезпечення російського військового угрупування в Криму і на півдні України.
  • Попередні удари авіації ЗСУ по Керченській переправі були мотивовані намаганням нашкодити російським окупантам та припинити їх військову діяльність в регіоні.

Що відомо про наслідки останніх ударів авіації ЗСУ по об’єктах армії РФ в окупованому Криму

Олещук заперечив заяви кремлівської пропаганди, про нібито знищення засобами ППО українських літаків під час атаки по Криму.

Ці літаки, як підкреслив командувач ПС ЗСУ, продовжують виконувати бойові завдання та завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях злочинної армії РФ.

Окрім цього авіація ЗСУ знищує стратегічні об’єкти російських окупантів в глибокому тилу.

1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму, — зазначив Олещук.

Чи здатна РФ захистити Кримський міст від атак українських дронів та ракет

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупаційна армія РФ намагається побудувати якісь нові огорожі для захисту Кримського мосту, однак це все марно.

Ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати, — зазначив речник ВМС ЗСУ.

За його словами, для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть, бо там відбувається мореплавство і під іноземними прапорами.

А захистити не можуть на 100%, бо ніщо не можна захистити на 100%, якщо є бажання, щоб це знищити, — пояснює Плетенчук.

Він також розповів, що російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару.

При цьому він зазначив, що у ворога вибору особливого немає, бо ця переправа "приймає на себе більше як три четверті вантажів".

За його словами, саме вона забезпечує російське військове угрупування в Криму і на півдні України.

Також речник зазначив, що саме з цих причин попереднє ураження по переправі було не випадковим.

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