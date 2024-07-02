По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, в понедельник, 1 июля, авиация ВСУ нанесла удары по составу с боеприпасами преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Что известно о последствиях последних ударов авиации ВСУ по объектам армии РФ в оккупированном Крыму

Олещук возразил заявления кремлевской пропаганды о якобы уничтожении средствами ПВО украинских самолетов во время атаки по Крыму.

Эти самолеты, как подчеркнул командующий ПС ВСУ, продолжают выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям преступной армии РФ.

Кроме этого, авиация ВСУ уничтожает стратегические объекты российских оккупантов в глубоком тылу.

1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по составу боеприпасов в Крыму, - отметил Олещук. Поделиться

Способна ли РФ защитить Крымский мост от атак украинских дронов и ракет

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупационная армия РФ пытается построить какие-то новые изгороди для защиты Крымского моста, однако это все бесполезно.

Враг пытается все время какой-то очередной забор построить, - отметил представитель ВМС ВСУ. Поделиться

По его словам, для россиян проблема в том, что полностью перекрыть Керченский пролив они не могут, потому что там происходит мореходство и под иностранными флагами.

А защитить не могут на 100%, потому что ничто нельзя защитить на 100%, если есть желание, чтобы это уничтожить, – объясняет Плетенчук. Поделиться

Он также рассказал, что российские оккупанты возобновили работу Керченской паромной переправы после удара.

При этом он отметил, что у врага выбора особого нет, потому что эта переправа "принимает на себя более трех четвертей грузов".

По его словам, именно она обеспечивает российскую военную группировку в Крыму и на юге Украины.

Также спикер отметил, что именно по этим причинам предварительное поражение по переправе было не случайным.