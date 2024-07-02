По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, в понедельник, 1 июля, авиация ВСУ нанесла удары по составу с боеприпасами преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Авиация ВСУ нанесла удары по российским оккупантам в Крыму.
- После ударов авиации ВСУ российские оккупанты возобновили работу Керченской паромной переправы для обеспечения своей военной группировки.
- Аналитики обсуждают возможности защиты Крымского моста от атак украинских дронов и ракет, указывая на сложности в обеспечении полной безопасности данного объекта.
- Российские оккупанты пытаются строить новые защитные сооружения вокруг Крымского моста, однако аналитики считают это неэффективным решением из-за потенциальных угроз.
- Украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по базе с боеприпасами армии РФ в Крыму, демонстрируя решимость продолжать действия против российских оккупантов.
Что известно о последствиях последних ударов авиации ВСУ по объектам армии РФ в оккупированном Крыму
Олещук возразил заявления кремлевской пропаганды о якобы уничтожении средствами ПВО украинских самолетов во время атаки по Крыму.
Эти самолеты, как подчеркнул командующий ПС ВСУ, продолжают выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям преступной армии РФ.
Кроме этого, авиация ВСУ уничтожает стратегические объекты российских оккупантов в глубоком тылу.
Способна ли РФ защитить Крымский мост от атак украинских дронов и ракет
По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупационная армия РФ пытается построить какие-то новые изгороди для защиты Крымского моста, однако это все бесполезно.
По его словам, для россиян проблема в том, что полностью перекрыть Керченский пролив они не могут, потому что там происходит мореходство и под иностранными флагами.
Он также рассказал, что российские оккупанты возобновили работу Керченской паромной переправы после удара.
При этом он отметил, что у врага выбора особого нет, потому что эта переправа "принимает на себя более трех четвертей грузов".
По его словам, именно она обеспечивает российскую военную группировку в Крыму и на юге Украины.
Также спикер отметил, что именно по этим причинам предварительное поражение по переправе было не случайным.
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