Россияне разместили ЗРК "Тор" возле общественного пляжа в Крыму — АТЕШ

Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки

Как отмечается, на этот раз оккупанты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса.

Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население.

Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.

Как известно, СОУ планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, высвобождая своеобразный коридор к крымскому мосту! Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался", — подчеркнули партизаны. Поделиться

Зачем российская ПВО сбила ракету ATACMS над пляжем в Севастополе

Новое преступление, совершенное солдатами РФ против украинского населения, а именно жителей Крыма, это спланированный характер информационно-психологической операции.

Главная цель Кремля — заблокировать предоставление Украине ракет ATACMS, использовать информационное и политическое давление на руководство США, чтобы заблокировать принятие решения о предоставлении разрешения Силам обороны Украины бить по военным объектам на территории РФ.

Однако этот план команды диктатора Владимира Путина оказался провальным, ведь Вашингтон понимает и знает, что действительно произошло в Крыму и зачем российская ПВО сбила ракету непосредственно над пляжем с гражданскими.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя эти события, отметил, что гибель гражданского населения является трагедией.