Россияне разместили ЗРК "Тор" возле общественного пляжа в Крыму — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне разместили ЗРК "Тор" возле общественного пляжа в Крыму — АТЕШ

Россияне разместили ЗРК "Тор" возле общественного пляжа в Крыму — АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Главные тезисы

 

  • Российская ПВО сбила ракету ATACMS над пляжем в Севастополе, что стало частью информационно-психологической операции Кремля.
  • Целью действий Кремля является блокировка предоставления ракет ATACMS для Украины и политическое воздействие на США.
  • События в Крыму являются частью войны России против Украины, требующего международной реакции и урегулирования.

Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки

Как отмечается, на этот раз оккупанты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса.

Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население.

Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.

Как известно, СОУ планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, высвобождая своеобразный коридор к крымскому мосту! Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался", — подчеркнули партизаны.

Зачем российская ПВО сбила ракету ATACMS над пляжем в Севастополе

Новое преступление, совершенное солдатами РФ против украинского населения, а именно жителей Крыма, это спланированный характер информационно-психологической операции.

Главная цель Кремля — заблокировать предоставление Украине ракет ATACMS, использовать информационное и политическое давление на руководство США, чтобы заблокировать принятие решения о предоставлении разрешения Силам обороны Украины бить по военным объектам на территории РФ.

Однако этот план команды диктатора Владимира Путина оказался провальным, ведь Вашингтон понимает и знает, что действительно произошло в Крыму и зачем российская ПВО сбила ракету непосредственно над пляжем с гражданскими.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя эти события, отметил, что гибель гражданского населения является трагедией.

Это, безусловно, касается и тысяч невинных украинцев, убитых российскими войсками с начала российской агрессии, — добавил он.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удастся ли армии РФ защитить Крымский мост — ответ ГУР
Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ нашел еще одну систему ПВО России в Крыму
ПВО
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне заявили о ракетной атаке в Крыму. Керченский мост перекрыт
Россияне заявили о ракетной атаке в Крыму. Керченский мост перекрыт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?