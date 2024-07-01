Россияне разместили ЗРК "Тор" возле общественного пляжа в Крыму — АТЕШ

Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор".
Главные тезисы
- Российская ПВО сбила ракету ATACMS над пляжем в Севастополе, что стало частью информационно-психологической операции Кремля.
- Целью действий Кремля является блокировка предоставления ракет ATACMS для Украины и политическое воздействие на США.
- События в Крыму являются частью войны России против Украины, требующего международной реакции и урегулирования.
Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки
Как отмечается, на этот раз оккупанты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса.
Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население.
Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.
Зачем российская ПВО сбила ракету ATACMS над пляжем в Севастополе
Новое преступление, совершенное солдатами РФ против украинского населения, а именно жителей Крыма, это спланированный характер информационно-психологической операции.
Главная цель Кремля — заблокировать предоставление Украине ракет ATACMS, использовать информационное и политическое давление на руководство США, чтобы заблокировать принятие решения о предоставлении разрешения Силам обороны Украины бить по военным объектам на территории РФ.
Однако этот план команды диктатора Владимира Путина оказался провальным, ведь Вашингтон понимает и знает, что действительно произошло в Крыму и зачем российская ПВО сбила ракету непосредственно над пляжем с гражданскими.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя эти события, отметил, что гибель гражданского населения является трагедией.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-