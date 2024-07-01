Росіяни розмістили ЗРК "Тор" біля громадського пляжу в Криму — АТЕШ

Партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор".

Що вдалося виявити партизанам під час нової розвідки

Як зазначається, цього разу окупанти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу.

Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення.

Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.

Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався", — наголосили партизани. Поширити

Навіщо російська ППО збила ракету ATACMS над пляжем у Севастополі

Новий злочин, які вчинили солдати РФ проти українського населення, а саме жителів Криму, це спланований характер інформаційно-психологічної операції.

Головна ціль Кремля — заблокувати надання Україні ракет ATACMS, використати інформаційний та політичний тиск на керівництво США, аби заблокувати ухвалення рішення щодо надання дозволу Силам оборони України бити по військових об’єктах на території РФ.

Однак цей план команди диктатора Володимира Путіна виявися провальним, адже Вашингтон розуміє та знає, що насправді сталося в Криму та навіщо російська ППО збила ракету безпосередньо над пляжем з цивільними.

Представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи ці події, наголосив, що загибель цивільного населення є трагедією.