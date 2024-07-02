Украинские военные 1 июля нанесли удары по Центру материально-технического обеспечения Черноморского флота оккупационной армии РФ в Крыму.
Главные тезисы
- 1. 1 июля ВСУ нанесли удары по логистическому центру Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, применив британские ракеты Storm Shadow.
- 2. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, но целью были объекты Черноморского флота.
- 3. Командующий Воздушными силами Украины опроверг заявления о наличии уничтоженных украинских самолетов во время атаки на Крым.
- 4. Украинская авиация продолжает наносить удары и выполнять боевые задачи в борьбе с оккупантами.
- 5. Последствия поражения логистического центра Черноморского флота в Крыму остаются подробностями, однако ВСУ продолжают действия по уничтожению вражеских объектов на оккупированной территории.
Что известно о последствиях поражения ВСУ логистического центра Черноморского флота в Крыму
По информации российского Telegram-канала со ссылкой на собеседников в экстренных службах, вечером, 1 июля, ВСУ выпустили по оккупированному Россией Крыму по меньшей мере 6 британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
Отмечается, что одна из этих ракет попала в 758 Центр материально-технического обеспечения.
Однако нет информации о пострадавших и масштабах разрушения.
По информации журналистов, этот объект уже попадал под ракетные обстрелы в сентябре прошлого года.
Тогда погиб один сотрудник, еще два человека получили ранения.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вчера якобы ПВО российской оккупационной армии РФ уничтожило над акваторией и в Балаклавском районе пять воздушных целей.
Он сообщил о пожаре в садоводческих некоммерческих обществах, выбитых стеклах и повреждениях автомобилей. Люди не пострадали.
Что говорят в ВСУ
По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, в понедельник, 1 июля, авиация ВСУ нанесла удары по составу с боеприпасами преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.
Олещук возразил заявления кремлевской пропаганды о якобы уничтожении средствами ПВО украинских самолетов во время атаки по Крыму.
Эти самолеты, как подчеркнул командующий ПС ВСУ, продолжают выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям преступной армии РФ.
Кроме этого, авиация ВСУ уничтожает стратегические объекты российских оккупантов в глубоком тылу.
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