ВСУ поразили логистический центр Черноморского флота РФ в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили логистический центр Черноморского флота РФ в Крыму

Бавовна в Крыму
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Источник:  online.ua

Украинские военные 1 июля нанесли удары по Центру материально-технического обеспечения Черноморского флота оккупационной армии РФ в Крыму.

Главные тезисы

  • 1. 1 июля ВСУ нанесли удары по логистическому центру Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, применив британские ракеты Storm Shadow.
  • 2. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, но целью были объекты Черноморского флота.
  • 3. Командующий Воздушными силами Украины опроверг заявления о наличии уничтоженных украинских самолетов во время атаки на Крым.
  • 4. Украинская авиация продолжает наносить удары и выполнять боевые задачи в борьбе с оккупантами.
  • 5. Последствия поражения логистического центра Черноморского флота в Крыму остаются подробностями, однако ВСУ продолжают действия по уничтожению вражеских объектов на оккупированной территории.

Что известно о последствиях поражения ВСУ логистического центра Черноморского флота в Крыму

По информации российского Telegram-канала со ссылкой на собеседников в экстренных службах, вечером, 1 июля, ВСУ выпустили по оккупированному Россией Крыму по меньшей мере 6 британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Отмечается, что одна из этих ракет попала в 758 Центр материально-технического обеспечения.

Однако нет информации о пострадавших и масштабах разрушения.

По информации журналистов, этот объект уже попадал под ракетные обстрелы в сентябре прошлого года.

Тогда погиб один сотрудник, еще два человека получили ранения.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вчера якобы ПВО российской оккупационной армии РФ уничтожило над акваторией и в Балаклавском районе пять воздушных целей.

Он сообщил о пожаре в садоводческих некоммерческих обществах, выбитых стеклах и повреждениях автомобилей. Люди не пострадали.

Что говорят в ВСУ

По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, в понедельник, 1 июля, авиация ВСУ нанесла удары по составу с боеприпасами преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма. 

Олещук возразил заявления кремлевской пропаганды о якобы уничтожении средствами ПВО украинских самолетов во время атаки по Крыму.

Эти самолеты, как подчеркнул командующий ПС ВСУ, продолжают выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям преступной армии РФ.

Кроме этого, авиация ВСУ уничтожает стратегические объекты российских оккупантов в глубоком тылу.

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