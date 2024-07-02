Украинские военные 1 июля нанесли удары по Центру материально-технического обеспечения Черноморского флота оккупационной армии РФ в Крыму.

Что известно о последствиях поражения ВСУ логистического центра Черноморского флота в Крыму

По информации российского Telegram-канала со ссылкой на собеседников в экстренных службах, вечером, 1 июля, ВСУ выпустили по оккупированному Россией Крыму по меньшей мере 6 британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Отмечается, что одна из этих ракет попала в 758 Центр материально-технического обеспечения.

Однако нет информации о пострадавших и масштабах разрушения.

По информации журналистов, этот объект уже попадал под ракетные обстрелы в сентябре прошлого года.

Тогда погиб один сотрудник, еще два человека получили ранения.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вчера якобы ПВО российской оккупационной армии РФ уничтожило над акваторией и в Балаклавском районе пять воздушных целей.

Он сообщил о пожаре в садоводческих некоммерческих обществах, выбитых стеклах и повреждениях автомобилей. Люди не пострадали.

Что говорят в ВСУ

По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, в понедельник, 1 июля, авиация ВСУ нанесла удары по составу с боеприпасами преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Олещук возразил заявления кремлевской пропаганды о якобы уничтожении средствами ПВО украинских самолетов во время атаки по Крыму.

Эти самолеты, как подчеркнул командующий ПС ВСУ, продолжают выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям преступной армии РФ.

Кроме этого, авиация ВСУ уничтожает стратегические объекты российских оккупантов в глубоком тылу.