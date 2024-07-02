Солдати РФ знайшли новий спосіб для проникнення у тил ЗСУ

Російські загарбники почали активно рити підземні тунелі, щоб проникнути за лінію фронту в Україні та атакувати позиції воїнів ЗСУ.

Армія РФ використовує нові методи ведення війни проти України

Інформацію про використання підземних тунелей для проникнення в тил українських захисників офіційно підтвердило Міністерство оборони РФ.

Як стверджує російське оборонне відомство, ворожі штурмові підрозділи на Донеччині нібито захопили "великий опорний пункт українських збройних сил".

Окупанти запевняють, що це сталося на східній околиці села Північне. Для просування вони, мовляв, використали підземний тунель.

Військовослужбовці підрозділу потай розчистили та використали тунель довжиною понад 3 кілометри вздовж каналу Сіверський Донець і вийшли в тил добре укріпленого опорного пункту з довготривалими вогневими точками та підземними укриттями, — стверджує МО РФ. Поширити

Після цього російські окупанти через тунель налагодили постачання штурмових загонів боєприпасами, зброєю та продовольством.

Що важливо розуміти, ворог риє тунелі їх у безпосередній близькості від українських позицій.

Це означає, що окупанти можуть несподівано з'явитися поруч з позиціями ЗСУ у будь-який момент.

Втрати армії РФ станом на 2 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали: