Солдати РФ знайшли новий спосіб для проникнення у тил ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ знайшли новий спосіб для проникнення у тил ЗСУ

солдат РФ
Джерело:  online.ua

Російські загарбники почали активно рити підземні тунелі, щоб проникнути за лінію фронту в Україні та атакувати позиції воїнів ЗСУ. 

Головні тези:

  • Окупанти вирили на Донеччині підземний тунель довжиною понад 3 кілометри та використовували його для налагодження постачання штурмових загонів.
  • Нова тактика російської армії на сході України є вкрай небезпечною, адже створює загрозу несподіваного нападу з боку ворога.
  • Армія РФ зазнає шалених втрат на фронті, однак не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ.

Армія РФ використовує нові методи ведення війни проти України

Інформацію про використання підземних тунелей для проникнення в тил українських захисників офіційно підтвердило Міністерство оборони РФ.

Як стверджує російське оборонне відомство, ворожі штурмові підрозділи на Донеччині нібито захопили "великий опорний пункт українських збройних сил".

Окупанти запевняють, що це сталося на східній околиці села Північне. Для просування вони, мовляв, використали підземний тунель.

Військовослужбовці підрозділу потай розчистили та використали тунель довжиною понад 3 кілометри вздовж каналу Сіверський Донець і вийшли в тил добре укріпленого опорного пункту з довготривалими вогневими точками та підземними укриттями, — стверджує МО РФ.

Після цього російські окупанти через тунель налагодили постачання штурмових загонів боєприпасами, зброєю та продовольством.

Що важливо розуміти, ворог риє тунелі їх у безпосередній близькості від українських позицій.

Це означає, що окупанти можуть несподівано з'явитися поруч з позиціями ЗСУ у будь-який момент.

Втрати армії РФ станом на 2 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько (+1280) осіб ,

  • танків — 8107 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 15566 (+16) од,

  • артилерійських систем —  14655 (+56) од,

  • РСЗВ  — 1114 (+3) од,

  • засобів ППО  — 874 (+0) од,

  • літаків — 360 (+0) од,

  • гелікоптерів  — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11641 (+21),

  • крилатих ракет — 2335 (+2),

  • кораблів /катерів / — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19787 (+74) од,

  • спеціальної техніки — 2452 (+4)

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