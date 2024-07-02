Солдаты РФ нашли новый способ для проникновения в тыл ВСУ

Российские захватчики начали активно рыть подземные тоннели, чтобы проникнуть за линию фронта в Украине и атаковать позиции воинов ВСУ.

Армия РФ использует новые методы ведения войны против Украины

Информацию об использовании подземных туннелей для проникновения в тыл украинских защитников официально подтвердило Министерство обороны РФ.

Как утверждает российское оборонное ведомство, вражеские штурмовые подразделения в Донецкой области якобы захватили "большой опорный пункт украинских вооруженных сил".

Оккупанты уверяют, что это произошло на восточной окраине села Северное. Для продвижения они, дескать, использовали подземный тоннель.

Военнослужащие подразделения тайком расчистили и использовали тоннель протяженностью более 3 километров вдоль канала Северский Донец и вышли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями, — утверждает МО РФ. Поделиться

После этого российские оккупанты через туннель наладили поставку штурмовых отрядов боеприпасами, оружием и продовольствием.

Что важно понимать, враг роет туннели в непосредственной близости от украинских позиций.

Это означает, что оккупанты могут неожиданно появиться рядом с позициями ВСУ в любой момент.

Потери армии РФ по состоянию на 2 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили: