Солдаты РФ нашли новый способ для проникновения в тыл ВСУ

Российские захватчики начали активно рыть подземные тоннели, чтобы проникнуть за линию фронта в Украине и атаковать позиции воинов ВСУ.
Главные тезисы
- Оккупанты вырыли на Донетчине подземный тоннель длиной более 3 километров и использовали его для налаживания поставок штурмовых отрядов.
- Новая тактика российской армии на востоке Украины крайне опасна, ведь создает угрозу неожиданного нападения со стороны врага.
- Армия РФ несет бешеные потери на фронте, однако не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ.
Армия РФ использует новые методы ведения войны против Украины
Информацию об использовании подземных туннелей для проникновения в тыл украинских защитников официально подтвердило Министерство обороны РФ.
Как утверждает российское оборонное ведомство, вражеские штурмовые подразделения в Донецкой области якобы захватили "большой опорный пункт украинских вооруженных сил".
Оккупанты уверяют, что это произошло на восточной окраине села Северное. Для продвижения они, дескать, использовали подземный тоннель.
После этого российские оккупанты через туннель наладили поставку штурмовых отрядов боеприпасами, оружием и продовольствием.
Что важно понимать, враг роет туннели в непосредственной близости от украинских позиций.
Это означает, что оккупанты могут неожиданно появиться рядом с позициями ВСУ в любой момент.
Потери армии РФ по состоянию на 2 июля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около (+1280) человек,
танков — 8107 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 15566 (+16) ед,
артиллерийских систем — 14655 (+56) ед,
РСЗО — 1114 (+3) ед,
средств ПВО — 874 (+0) ед,
самолетов — 360 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11641 (+21),
крылатых ракет — 2335 (+2),
кораблей /катеров/ — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19787 (+74) ед,
специальной техники — 2452 (+4)
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