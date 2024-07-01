В ВСУ заявили об изменении тактики армии РФ в районе Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ заявили об изменении тактики армии РФ в районе Часового Яра

В ВСУ заявили об изменении тактики армии РФ в районе Часового Яра
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" после провальных атак в районе Часового Яра российские оккупанты переключились на Торецк.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты изменили тактику на направлении Часового Яра, переключившись на Торецк и пытаясь давить на оборонные позиции ВСУ.
  • Статистика боевых столкновений за неделю показывает высокую интенсивность боевых действий, включая сброс 128 КАБов в направлении.
  • Враг активно применяет авиацию и проводит обстрелы с целью ослабить оборону украинских войск на фронте.
  • Акцент на Торецкое направление увеличивается, что отражается в участии в боевых столкновениях и количестве сброшенных КАБов.
  • Ситуация в районе Временного Яра остается напряженной, с регулярными боевыми действиями и активными наступательными действиями со стороны врага.

Что известно о ситуации на фронте в районе Торецка

Волошин отметил, что в настоящее время оккупационная армия продолжает совершать большое количество безуспешных попыток штурмов в районах Горловки и Торецка.

Могу сказать, что на прошлой неделе враг был слишком активен на этом направлении, если сравнивать с предыдущей. Было 114 боевых столкновений в течение недели в районах населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк и Торецк. Прошедшие сутки были не менее активны — 7 вражеских столкновений было. Враг начал впервые применять авиацию, активно нанося удары КАБами районы Нью-Йорка, Железного и Торецкого. В эти сутки враг не сбавляет темпы наступательных действий — 13 боевых столкновений совершил враг. Еще четыре боестолкновения на данный момент с врагом продолжаются, — отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Он подчеркнул, что целью наступления российских оккупантов в сторону Торецка является попытка давить на оборонные позиции ВСУ в районе Временного Яра.

Что известно о ситуации вблизи Временного Яра

Враг не оставляет попыток, активно производит как штурмовые действия, так и обстрелы. Активно применяет авиацию. Статистика через неделю говорит, что за ту неделю враг изменил акцент с Временного Яра больше на Торецкое направление. Враг совершил 30 штурмов Временного Яра в течение прошлой недели. Авиация за неделю сбросила 7 КАБов, а всего в направлении РФ сбросила 128 КАБов. В один из дней враг сбросил 24 КАБ в день, — подчеркнул Волошин.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ зафиксировал перемещение военной техники армии РФ под Часов Яр — видео
Техника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ безуспешно пытается окружить Часов Яр. Какая там ситуация
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ успешно противостоят попыткам войск РФ наступать на Часов Яр
ВСУ успешно противостоят попыткам войск РФ наступать на Часов Яр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?