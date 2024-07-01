В ВСУ заявили об изменении тактики армии РФ в районе Часового Яра

Могу сказать, что на прошлой неделе враг был слишком активен на этом направлении, если сравнивать с предыдущей. Было 114 боевых столкновений в течение недели в районах населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк и Торецк. Прошедшие сутки были не менее активны — 7 вражеских столкновений было. Враг начал впервые применять авиацию, активно нанося удары КАБами районы Нью-Йорка, Железного и Торецкого. В эти сутки враг не сбавляет темпы наступательных действий — 13 боевых столкновений совершил враг. Еще четыре боестолкновения на данный момент с врагом продолжаются, — отметил спикер ОСУВ "Хортица".