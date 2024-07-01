В ВСУ заявили об изменении тактики армии РФ в районе Часового Яра

По словам спикера ОСГВ "Хортица" после провальных атак в районе Часового Яра российские оккупанты переключились на Торецк.
Главные тезисы
- Российские оккупанты изменили тактику на направлении Часового Яра, переключившись на Торецк и пытаясь давить на оборонные позиции ВСУ.
- Статистика боевых столкновений за неделю показывает высокую интенсивность боевых действий, включая сброс 128 КАБов в направлении.
- Враг активно применяет авиацию и проводит обстрелы с целью ослабить оборону украинских войск на фронте.
- Акцент на Торецкое направление увеличивается, что отражается в участии в боевых столкновениях и количестве сброшенных КАБов.
- Ситуация в районе Временного Яра остается напряженной, с регулярными боевыми действиями и активными наступательными действиями со стороны врага.
Что известно о ситуации на фронте в районе Торецка
Волошин отметил, что в настоящее время оккупационная армия продолжает совершать большое количество безуспешных попыток штурмов в районах Горловки и Торецка.
Он подчеркнул, что целью наступления российских оккупантов в сторону Торецка является попытка давить на оборонные позиции ВСУ в районе Временного Яра.
Что известно о ситуации вблизи Временного Яра
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