ВСУ успешно противостоят попыткам войск РФ наступать на Часов Яр
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ успешно противостоят попыткам войск РФ наступать на Часов Яр

ВСУ успешно противостоят попыткам войск РФ наступать на Часов Яр
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Источник:  Liga.net

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты концентрируют свои силы на направлении Временного Яра — у Клещиевки, Андреевки и Ивановского.

Главные тезисы

  • Противостояние украинских ВСУ попыткам врага наступать возле Временного Яра успешно.
  • Международные союзники, такие как США, Великобритания, Германия и другие, оказывают помощь Украине в усовершенствовании обороны и поставке оружия.
  • Европейский Союз оказывает финансовую поддержку стране, которая переживает конфликт и начинает военную помощь.
  • Украина получит новые самолеты F-16 и дополнительные зенитно-ракетные системы от международных партнеров.
  • Развертывание новых оборонных систем и военных пособий от международных союзников будет способствовать украинским силам в защите территории страны.

Какая ситуация у Временного Яра

Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска Враг активно проводит артиллерийское влияние, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Временного Яра, — сказал Волошин, добавляя, что россияне осуществляют также сбросы с дронов -камикадзе, а с помощью БпЛА "Ланцета" прикрывают штурмы своей пехоты.

На прошлой неделе в районе Временного Яра было 1286 обстрелов позиций Сил обороны разным вооружением. Также на этом направлении упали 128 КАБов.

Украину и Россию на фронте ждет "смертельное лето". Но в WSJ сомневаются, что какая-то из сторон сможет добиться решающего перелома.

Несколько дней назад Волошин сообщил, что ВСУ вытеснили оккупантов из микрорайона "Канал" во Временном Яру, где несколько месяцев шли бои. Россияне продолжают пытаться прорвать оборону защитников на этом участке.

Западные союзники помогают Украине значительно улучшить ситуацию на фронте

По ее словам, ситуация для украинских военных с возобновлением помощи от США и партнеров улучшается.

В частности, США, Великобритания, Германия и Франция, хоть и с ограничениями, однако позволяют украинским военным наносить удары собственным оружием по территории РФ.

В то же время, Нидерланды и Румыния поставляют дополнительные системы Patriot, Италия также обещает зенитную систему, а Испания помогает боеприпасами.

Страна также может получить новых поклонников. Поскольку Владимир Путин недавно заключил военный альянс с северокорейским диктатором Ким Чен Ином, Южная Корея рассматривает возможность поставки оружия Украине. ЕС начал переговоры о вступлении и начинает дальнейшую военную помощь, для которой впервые использует процентные доходы от замороженных российских активов. Благодаря этим средствам страны G7 обещают Украине кредит в размере до 50 миллиардов евро. Ожидается, что первые самолеты F-16 в скором времени прибудут в Украину, отмечает аналитик.

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