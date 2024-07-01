ВСУ успешно противостоят попыткам войск РФ наступать на Часов Яр

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что российские оккупанты концентрируют свои силы на направлении Временного Яра — у Клещиевки, Андреевки и Ивановского.

Какая ситуация у Временного Яра

Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска Враг активно проводит артиллерийское влияние, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Временного Яра, — сказал Волошин, добавляя, что россияне осуществляют также сбросы с дронов -камикадзе, а с помощью БпЛА "Ланцета" прикрывают штурмы своей пехоты. Поделиться

На прошлой неделе в районе Временного Яра было 1286 обстрелов позиций Сил обороны разным вооружением. Также на этом направлении упали 128 КАБов.

Украину и Россию на фронте ждет "смертельное лето". Но в WSJ сомневаются, что какая-то из сторон сможет добиться решающего перелома.

Несколько дней назад Волошин сообщил, что ВСУ вытеснили оккупантов из микрорайона "Канал" во Временном Яру, где несколько месяцев шли бои. Россияне продолжают пытаться прорвать оборону защитников на этом участке.

Западные союзники помогают Украине значительно улучшить ситуацию на фронте

По ее словам, ситуация для украинских военных с возобновлением помощи от США и партнеров улучшается.

В частности, США, Великобритания, Германия и Франция, хоть и с ограничениями, однако позволяют украинским военным наносить удары собственным оружием по территории РФ.

В то же время, Нидерланды и Румыния поставляют дополнительные системы Patriot, Италия также обещает зенитную систему, а Испания помогает боеприпасами.