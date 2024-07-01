ЗСУ успішно протистоять спробам військ РФ наступати на Часів Яр

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що російські окупанти концентрують свої сили на напрямку Часового Яру — біля Кліщіївки, Андріївки й Іванівського.
Головні тези:
- Протистояння українських ЗСУ спробам ворога наступати біля Часового Яру успішне.
- Міжнародні союзники, такі як США, Велика Британія, Німеччина та інші, надають допомогу Україні в удосконаленні оборони та постачанні зброї.
- Європейський Союз надає фінансову підтримку країні, яка переживає конфлікт, та розпочинає військову допомогу.
- Очікується, що Україна отримає нові літаки F-16 та додаткові зенітно-ракетні системи від міжнародних партнерів.
- Розгортання нових оборонних систем та військових допомог від міжнародних союзників сприятиме українським силам у захисті території країни.
Яка ситуація біля Часового Яру
Минулого тижня в районі Часового Яру було 1286 обстрілів позицій Сил оборони різним озброєнням Також на цьому напрямку впали 128 КАБів.
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Кілька днів тому Волошин повідомив, що ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, де кілька місяців точилися бої. Росіяни й далі намагаються прорвати оборону захисників на цій ділянці.
Західні союзники допомагають Україні значно покращити ситуацію на фронті
За її словами, наразі ситуація для українських військових із поновленням допомоги від США та партнерів покращується.
Зокрема, США, Велика Британія, Німеччина і Франція, хоч і з обмеженнями, однак дозволяють українським військовим завдавати ударів власною зброєю по території РФ.
Водночас Нідерланди та Румунія постачають додаткові системи Patriot, Італія також обіцяє зенітну систему, а Іспанія допомагає боєприпасами.
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