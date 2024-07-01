ЗСУ успішно протистоять спробам військ РФ наступати на Часів Яр
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ успішно протистоять спробам військ РФ наступати на Часів Яр

ЗСУ успішно протистоять спробам військ РФ наступати на Часів Яр
Джерело:  Liga.net

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що російські окупанти концентрують свої сили на напрямку Часового Яру — біля Кліщіївки, Андріївки й Іванівського. 

Головні тези:

  • Протистояння українських ЗСУ спробам ворога наступати біля Часового Яру успішне.
  • Міжнародні союзники, такі як США, Велика Британія, Німеччина та інші, надають допомогу Україні в удосконаленні оборони та постачанні зброї.
  • Європейський Союз надає фінансову підтримку країні, яка переживає конфлікт, та розпочинає військову допомогу.
  • Очікується, що Україна отримає нові літаки F-16 та додаткові зенітно-ракетні системи від міжнародних партнерів.
  • Розгортання нових оборонних систем та військових допомог від міжнародних союзників сприятиме українським силам у захисті території країни.

Яка ситуація біля Часового Яру

Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська <...> Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру, — сказав Волошин, додаючи, що росіяни здійснюють також скиди з дронів-камікадзе, а з допомогою БпЛА "Ланцет" прикривають штурми своєї піхоти.

Минулого тижня в районі Часового Яру було 1286 обстрілів позицій Сил оборони різним озброєнням Також на цьому напрямку впали 128 КАБів.

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Кілька днів тому Волошин повідомив, що ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, де кілька місяців точилися бої. Росіяни й далі намагаються прорвати оборону захисників на цій ділянці.

Західні союзники допомагають Україні значно покращити ситуацію на фронті

За її словами, наразі ситуація для українських військових із поновленням допомоги від США та партнерів покращується.

Зокрема, США, Велика Британія, Німеччина і Франція, хоч і з обмеженнями, однак дозволяють українським військовим завдавати ударів власною зброєю по території РФ.

Водночас Нідерланди та Румунія постачають додаткові системи Patriot, Італія також обіцяє зенітну систему, а Іспанія допомагає боєприпасами.

Країна також може отримати нових прихильників. Оскільки Володимир Путін нещодавно уклав військовий альянс із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, Південна Корея розглядає можливість постачання зброї Україні. ЄС розпочав переговори про вступ і розпочинає подальшу військову допомогу, для якої він вперше використовує процентні доходи від заморожених російських активів. Завдяки цим коштам країни G7 обіцяють Україні кредит у розмірі до 50 мільярдів євро. Очікується, що перші літаки F-16 незабаром прибудуть в Україну, — наголошує аналітик.

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