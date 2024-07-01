ЗСУ успішно протистоять спробам військ РФ наступати на Часів Яр

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що російські окупанти концентрують свої сили на напрямку Часового Яру — біля Кліщіївки, Андріївки й Іванівського.

Яка ситуація біля Часового Яру

Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська <...> Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру, — сказав Волошин, додаючи, що росіяни здійснюють також скиди з дронів-камікадзе, а з допомогою БпЛА "Ланцет" прикривають штурми своєї піхоти. Поширити

Минулого тижня в районі Часового Яру було 1286 обстрілів позицій Сил оборони різним озброєнням Також на цьому напрямку впали 128 КАБів.

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Кілька днів тому Волошин повідомив, що ЗСУ витіснили окупантів з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, де кілька місяців точилися бої. Росіяни й далі намагаються прорвати оборону захисників на цій ділянці.

Західні союзники допомагають Україні значно покращити ситуацію на фронті

За її словами, наразі ситуація для українських військових із поновленням допомоги від США та партнерів покращується.

Зокрема, США, Велика Британія, Німеччина і Франція, хоч і з обмеженнями, однак дозволяють українським військовим завдавати ударів власною зброєю по території РФ.

Водночас Нідерланди та Румунія постачають додаткові системи Patriot, Італія також обіцяє зенітну систему, а Іспанія допомагає боєприпасами.