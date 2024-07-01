Можу сказати, що минулого тижня ворог був аж занадто активний на цьому напрямку, якщо порівнювати з попереднім. Було 114 бойових зіткнення протягом тижня в районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та Торецьк. Минула доба була не менш активна – 7 ворожих зіткнень було. Ворог почав вперше застосовувати авіацію, активно завдає ударів КАБами райони Нью-Йорка, Залізного та Торецька. Цієї доби ворог не зменшує темпи наступальних дій – 13 бойових зіткнень здійснив ворог. Ще чотири боєзіткнення на даний момент з ворогом тривають, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.