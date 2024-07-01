У ЗСУ заявили про зміну тактики армії РФ в районі Часового Яру
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ заявили про зміну тактики армії РФ в районі Часового Яру

Танк ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” після провальних атак в районі Часового Яру російські окупанти переключились на Торецьк. 

Головні тези:

 

  • Російські окупанти переключились на Торецьк, пробуючи тиснути на оборонні позиції ЗСУ в районі Часового Яру.
  • Статистика бойових зіткнень вказує на інтенсивність бойових дій: ворог здійснив 30 штурмів Часового Яру за тиждень та скинув 128 КАБів на напрямку.
  • Застосування авіації та активні обстріли свідчать про спроби російської сторони підірвати оборону українських військ на фронті.
  • Напруга на фронті поблизу Часового Яру залишається високою, з регулярними бойовими діями із боку ворога.

Що відомо про ситуацію на фронті в районі Торецька

Волошин зазначив, що наразі окупаційна армія продовжує здійснювати велику кількість безуспішних спроб штурмів в районах Горлівки та Торецька.

Можу сказати, що минулого тижня ворог був аж занадто активний на цьому напрямку, якщо порівнювати з попереднім. Було 114 бойових зіткнення протягом тижня в районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та Торецьк. Минула доба була не менш активна – 7 ворожих зіткнень було. Ворог почав вперше застосовувати авіацію, активно завдає ударів КАБами райони Нью-Йорка, Залізного та Торецька. Цієї доби ворог не зменшує темпи наступальних дій – 13 бойових зіткнень здійснив ворог. Ще чотири боєзіткнення на даний момент з ворогом тривають, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.

Він підкреслив, що метою наступу російських окупантів у бік Торецька є спроба тиснути на оборонні позиції ЗСУ в районі Часового Яру.

Що відомо про ситуацію поблизу Часового Яру

Ворог не полишає спроб, активно проводить як штурмові дії, так і обстріли. Активно застосовує авіацію. Статистика за тиждень говорить, що за той тиждень ворог змінив акцент з Часового Яру більше на Торецький напрямок. Ворог здійснив 30 штурмів Часового Яру протягом минулого тижня. Авіація за тиждень скинула 7 КАБів, а загалом на напрямку РФ скинула 128 КАБів. В один із днів ворог скинув 24 КАБи за день, - підкреслив Волошин.

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