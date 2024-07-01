За словами речника ОСУВ “Хортиця” після провальних атак в районі Часового Яру російські окупанти переключились на Торецьк.
Головні тези:
- Російські окупанти переключились на Торецьк, пробуючи тиснути на оборонні позиції ЗСУ в районі Часового Яру.
- Статистика бойових зіткнень вказує на інтенсивність бойових дій: ворог здійснив 30 штурмів Часового Яру за тиждень та скинув 128 КАБів на напрямку.
- Застосування авіації та активні обстріли свідчать про спроби російської сторони підірвати оборону українських військ на фронті.
- Напруга на фронті поблизу Часового Яру залишається високою, з регулярними бойовими діями із боку ворога.
Що відомо про ситуацію на фронті в районі Торецька
Волошин зазначив, що наразі окупаційна армія продовжує здійснювати велику кількість безуспішних спроб штурмів в районах Горлівки та Торецька.
Він підкреслив, що метою наступу російських окупантів у бік Торецька є спроба тиснути на оборонні позиції ЗСУ в районі Часового Яру.
Що відомо про ситуацію поблизу Часового Яру
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