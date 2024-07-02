За словами військового аналітика з групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, протягом червня українські військові на фронті завдали злочинній армії РФ рекордних втрат, зокрема, у ствольній артилерії та іншій військовій техніці.

Що відомо про рекордні втрати армії РФ протягом червня

Коваленко зазначив, що протягом червня українські військові знищили 59 систем ворожої ППО, що є другим за кількістю результатом від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Це стало можливим завдяки системній роботі зі знищення систем С-300/С-400 – як у тимчасово окупованому Криму, так і на материковій території України та Росії. Як бачимо, результативність полювання на російську ППО досить висока, і воно триває! - пояснив Коваленко. Поширити

Він підкреслив, що протягом минулого місяця окупаційна армія РФ втратила рекордну кількість ствольної артилерії від початку масштабного вторгнення.

Мова йде про 1 тис 415 артсистем.

Попередній рекорд було встановлено в травні, коли знищили 1 тис 160 одиниць ствольної артилерії противника

Причиною стало поповнення боєкомплекту Сил оборони України артилерійськими боєприпасами і виведення контрбатарейної боротьби на новий рівень протидії, а також згода на застосування західних систем на території Росії, що значно розширило наші можливості зі знищення артсистем, які ховалися на території РФ, - підкреслює аналітик. Поширити

При цьому протягом червня окупаційна армія РФ, за словами Коваленка, втратила 359 танків.

Це не рекордний показник, але з урахуванням можливостей військово-промислового комплексу РФ щомісяця відправляти в зону бойових дій у середньому 350-400 основних бойових танків (ОБТ) досить болючий у питаннях поповнення втрат, - підкреслює Коваленко. Поширити

Що більше всього впливає на чисельні втрати окупаційної армії РФ в особовому складі

Аналітик також додав, що під час штурмів у власній літній наступальній кампанії російські окупанти намагаються максимально зменшити використання важких танків та бронетехніки.