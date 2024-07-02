За словами військового аналітика з групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, протягом червня українські військові на фронті завдали злочинній армії РФ рекордних втрат, зокрема, у ствольній артилерії та іншій військовій техніці.
Головні тези:
- Українські військові завдали армії РФ рекордних втрат у червні, знищивши 59 систем ворожої ППО.
- Однією з причин рекордних втрат армії РФ стало поповнення боєкомплекту ЗСУ артилерійськими боєприпасами.
- Окупаційна армія РФ втратила 1 тис. 415 артсистем та 359 танків в червні.
- Втрати окупаційної армії РФ в особовому складі пояснюються намаганням найбільше використовувати піхоту і зменшувати вживання важкої бронетехніки.
- Знищення систем ворожої ППО та артсистем відбулось завдяки ефективній роботі ЗСУ і застосуванню західних систем на території Росії.
Що відомо про рекордні втрати армії РФ протягом червня
Коваленко зазначив, що протягом червня українські військові знищили 59 систем ворожої ППО, що є другим за кількістю результатом від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Він підкреслив, що протягом минулого місяця окупаційна армія РФ втратила рекордну кількість ствольної артилерії від початку масштабного вторгнення.
Мова йде про 1 тис 415 артсистем.
Попередній рекорд було встановлено в травні, коли знищили 1 тис 160 одиниць ствольної артилерії противника
При цьому протягом червня окупаційна армія РФ, за словами Коваленка, втратила 359 танків.
Що більше всього впливає на чисельні втрати окупаційної армії РФ в особовому складі
Аналітик також додав, що під час штурмів у власній літній наступальній кампанії російські окупанти намагаються максимально зменшити використання важких танків та бронетехніки.
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