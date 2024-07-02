ЗСУ протягом червня завдали армії РФ рекордних втрат — оцінка аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ протягом червня завдали армії РФ рекордних втрат — оцінка аналітика

Знищений танк армії РФ
Джерело:  Інформаційний спротив

За словами військового аналітика з групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, протягом червня українські військові на фронті завдали злочинній армії РФ рекордних втрат, зокрема, у ствольній артилерії та іншій військовій техніці. 

Головні тези:

  • Українські військові завдали армії РФ рекордних втрат у червні, знищивши 59 систем ворожої ППО.
  • Однією з причин рекордних втрат армії РФ стало поповнення боєкомплекту ЗСУ артилерійськими боєприпасами.
  • Окупаційна армія РФ втратила 1 тис. 415 артсистем та 359 танків в червні.
  • Втрати окупаційної армії РФ в особовому складі пояснюються намаганням найбільше використовувати піхоту і зменшувати вживання важкої бронетехніки.
  • Знищення систем ворожої ППО та артсистем відбулось завдяки ефективній роботі ЗСУ і застосуванню західних систем на території Росії.

Що відомо про рекордні втрати армії РФ протягом червня

Коваленко зазначив, що протягом червня українські військові знищили 59 систем ворожої ППО, що є другим за кількістю результатом від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Це стало можливим завдяки системній роботі зі знищення систем С-300/С-400 – як у тимчасово окупованому Криму, так і на материковій території України та Росії. Як бачимо, результативність полювання на російську ППО досить висока, і воно триває! - пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що протягом минулого місяця окупаційна армія РФ втратила рекордну кількість ствольної артилерії від початку масштабного вторгнення.

Мова йде про 1 тис 415 артсистем.

Попередній рекорд було встановлено в травні, коли знищили 1 тис 160 одиниць ствольної артилерії противника

Причиною стало поповнення боєкомплекту Сил оборони України артилерійськими боєприпасами і виведення контрбатарейної боротьби на новий рівень протидії, а також згода на застосування західних систем на території Росії, що значно розширило наші можливості зі знищення артсистем, які ховалися на території РФ, - підкреслює аналітик.

При цьому протягом червня окупаційна армія РФ, за словами Коваленка, втратила 359 танків.

Це не рекордний показник, але з урахуванням можливостей військово-промислового комплексу РФ щомісяця відправляти в зону бойових дій у середньому 350-400 основних бойових танків (ОБТ) досить болючий у питаннях поповнення втрат, - підкреслює Коваленко.

Що більше всього впливає на чисельні втрати окупаційної армії РФ в особовому складі

Аналітик також додав, що під час штурмів у власній літній наступальній кампанії російські окупанти намагаються максимально зменшити використання важких танків та бронетехніки.

Здебільшого в м'ясорубки кидають піхоту без серйозної підтримки "бронею", що і відбивається на втратах особового складу, - зазначив Коваленко.

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