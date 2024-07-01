За словами президента Володимира Зеленського, українські військові готують рішення щодо збільшення втрат окупаційної армії РФ у військові техніці та логістиці на фронті.
Головні тези:
- Українські військові готують рішення щодо збільшення втрат армії РФ на фронті.
- Зеленський працює над перемогою не лише на фронті, але й у сфері дипломатії.
- Реалізація стратегічних планів у відносинах з партнерами, зокрема з американськими, є важливим аспектом.
- Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції.
- Збереження сміливості та спільна робота з партнерами визначають успішний вихід з конфлікту для України та світу.
Що відомо про підготовку до завдання армії РФ ще більших втрат на фронті
Глава держави підкреслив, що заслухав доповідь від представників військового керівництва.
Доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.
За їхніми словами, одним з найбільш напружених напрямків залишається район Покровська на Донеччині.
Що відомо про дипломатичні зусилля
Він розповів, що для програшу Росії робота йде не лише на фронті, а й у сфері дипломатії.
Президент підкреслив, що провів кілька нарад із представниками ОП та МЗС.
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