Зеленський заявив про підготовку до завдання ще більших втрат армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про підготовку до завдання ще більших втрат армії РФ на фронті

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, українські військові готують рішення щодо збільшення втрат окупаційної армії РФ у військові техніці та логістиці на фронті. 

Головні тези:

  • Українські військові готують рішення щодо збільшення втрат армії РФ на фронті.
  • Зеленський працює над перемогою не лише на фронті, але й у сфері дипломатії.
  • Реалізація стратегічних планів у відносинах з партнерами, зокрема з американськими, є важливим аспектом.
  • Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції.
  • Збереження сміливості та спільна робота з партнерами визначають успішний вихід з конфлікту для України та світу.

Що відомо про підготовку до завдання армії РФ ще більших втрат на фронті

Глава держави підкреслив, що заслухав доповідь від представників військового керівництва.

Доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

За їхніми словами, одним з найбільш напружених напрямків залишається район Покровська на Донеччині.

Також обговорили деякі наші принципові рішення - кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це має закінчитися програшем, і лише так програє сама ідея війни проти України, - зазначив глава держави.

Що відомо про дипломатичні зусилля

Він розповів, що для програшу Росії робота йде не лише на фронті, а й у сфері дипломатії.

Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч. І я дякую всім, хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, у тому числі зберігаючи мобілізацію світу на нашу підтримку. Попри все. Попри будь-які політичні хвилі й зміну настроїв. Усіх у світі ми обʼєднуємо тим, що прагнемо справедливості – і тільки цього – для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії, - підкреслив глава держави.

Президент підкреслив, що провів кілька нарад із представниками ОП та МЗС.

І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими. Сьогодні ж зустрівся з делегацією Конгресу – двопартійна делегація Палати представників. Подякував Америці, усім американським друзям України та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо. Але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів. Далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості,  більше систем ППО – це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах – у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде, - наголосив президент.

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