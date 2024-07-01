Що відомо про підготовку до завдання армії РФ ще більших втрат на фронті

Глава держави підкреслив, що заслухав доповідь від представників військового керівництва.

Доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

За їхніми словами, одним з найбільш напружених напрямків залишається район Покровська на Донеччині.

Також обговорили деякі наші принципові рішення - кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це має закінчитися програшем, і лише так програє сама ідея війни проти України, - зазначив глава держави. Поширити

Що відомо про дипломатичні зусилля

Він розповів, що для програшу Росії робота йде не лише на фронті, а й у сфері дипломатії.

Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч. І я дякую всім, хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, у тому числі зберігаючи мобілізацію світу на нашу підтримку. Попри все. Попри будь-які політичні хвилі й зміну настроїв. Усіх у світі ми обʼєднуємо тим, що прагнемо справедливості – і тільки цього – для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії, - підкреслив глава держави. Поширити

Президент підкреслив, що провів кілька нарад із представниками ОП та МЗС.