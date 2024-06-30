Зеленський анонсував переговори з партнерами щодо дозволу на удари по аеродромах РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував переговори з партнерами щодо дозволу на удари по аеродромах РФ

Володимир Зеленський
Зеленський анонсував переговори з партнерами щодо дозволу на удари по аеродромах РФ

Україна вже найближчими тижнями проведе розмову з партнерами, зокрема, зі США, щоб отримати дозвіл для ударів у відповідь по російських аеродромах.

Головні тези:

  • Україна планує провести переговори з партнерами для отримання дозволу на удари по російських аеродромах.
  • Зеленський наголосив, що авіабомби - це ключова основа путінської здатності воювати.
  • Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя, і подальші рішення також мають допомогти в досягненні миру.
  • З початку вторгнення ЗСУ не могли використовувати західну зброю для ударів по РФ, але після підтримки від низки країн НАТО Україні дозволили удари по російським військам з деякими обмеженнями.
  • США дозволили удари по російським військам і позиціям вздовж кордону, але поки не дозволяють глибокі удари по РФ.

Чи будуть переговори з партнерами щодо дозволу на удари по аеродромах РФ

Сьогодні в Харкові - ще одне влучення російської керованої авіабомби. Був уражений поштовий термінал - звичайний цивільний об'єкт. Станом на цей момент відомо про десять поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним, - заявив президент.

Зеленський зауважив, що авіабомби - це "одна з ключових основ путінської здатності воювати". На його думку, чим швидше Україна отримає дозвіл на знищення авіації РФ, тим швидше настане мир. Він також наголосив, що "у захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає".

Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення - сміливі рішення, які мають бути, яких ми потребуємо і про які говоримо постійно з нашими партнерами. Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення, - сказав Зеленський.

Дозвіл на удари по РФ

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ не могли використовувати західну зброю для ударів по РФ. Проте після травневого наступу на Харківщину Київ активізував заклики до Заходу надати таке право.

Наприкінці травня, після підтримки від низки країн НАТО, Білий дім дав Україні "зелене світло" з певними обмеженнями. США дозволили удари по російських військах і позиціях вздовж кордону, але поки не дозволяють глибокі удари по РФ.

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