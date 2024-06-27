Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ — відео

Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ на одній з ділянок фронту. Піхота ворога намагалась сховатися, но не вийшло.
Головні тези:
- Українські десантники здійснили успішний удар по скупченню живої сили РФ на фронті.
- Російські окупанти збільшують темпи наступальних процесів, але ЗСУ успішно стримують їх та відбивають постійні штурми.
- Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ помітили рух великого скупчення противника, що призвело до удачного удару десантників.
- Військові зафіксували невелике просування російських загарбників поблизу Куп'янська, активно захищаючи українські підрозділи.
- Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зустрічають закриту стіну відпору та дієвий опір українських військових.
Що відомо про удар по великому скупченню живої сили РФ
За словами військових, кілька ударів FPV-дронов змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.
Ситуація на фронті
Російські війська збільшують темпи наступальних і штурмових процесів на фронті. Окупанти шукають шляхи, щоб вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, зазначають, що ЗСУ стримують РФ на багатьох напрямках і відбивають постійні штурми. На фронті фіксується незначне просування російських загарбників поблизу Куп'янська.
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