Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
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Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ на одній з ділянок фронту. Піхота ворога намагалась сховатися, но не вийшло.

Головні тези:

  • Українські десантники здійснили успішний удар по скупченню живої сили РФ на фронті.
  • Російські окупанти збільшують темпи наступальних процесів, але ЗСУ успішно стримують їх та відбивають постійні штурми.
  • Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ помітили рух великого скупчення противника, що призвело до удачного удару десантників.
  • Військові зафіксували невелике просування російських загарбників поблизу Куп'янська, активно захищаючи українські підрозділи.
  • Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зустрічають закриту стіну відпору та дієвий опір українських військових.

Що відомо про удар по великому скупченню живої сили РФ

Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили велике скупчення живої сили противника, зокрема росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території, — йдеться у повідомленні.

За словами військових, кілька ударів FPV-дронов змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.

Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали дрони, — додають у ДШВ.

Ситуація на фронті

Російські війська збільшують темпи наступальних і штурмових процесів на фронті. Окупанти шукають шляхи, щоб вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, зазначають, що ЗСУ стримують РФ на багатьох напрямках і відбивають постійні штурми. На фронті фіксується незначне просування російських загарбників поблизу Куп'янська.

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