Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ — відео

Українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ на одній з ділянок фронту. Піхота ворога намагалась сховатися, но не вийшло.

Що відомо про удар по великому скупченню живої сили РФ

Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України помітили велике скупчення живої сили противника, зокрема росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території, — йдеться у повідомленні. Поширити

За словами військових, кілька ударів FPV-дронов змусили їх перебігти в іншу хату, проте й там їх дістали дрони-камікадзе.

Залишки окупантів спробували втекти на машині, але на ходу їх також наздогнали дрони, — додають у ДШВ. Поширити

Ситуація на фронті

Російські війська збільшують темпи наступальних і штурмових процесів на фронті. Окупанти шукають шляхи, щоб вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, зазначають, що ЗСУ стримують РФ на багатьох напрямках і відбивають постійні штурми. На фронті фіксується незначне просування російських загарбників поблизу Куп'янська.