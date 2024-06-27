Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ на одном из участков фронта. Пехота врага пыталась скрыться, но не получилось.

Что известно об ударе по большому скоплению живой силы РФ

Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в частности, россияне перемещались с посадки в дом на временно оккупированной территории, — говорится в сообщении. Поделиться

По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.

Остатки окупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны, — добавляют в ДШУ. Поделиться

Ситуация на фронте

Российские войска увеличивают темпы наступательных и штурмовых процессов на фронте. оккупанты ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.

Как отмечают в Институте изучения войны, отмечают, что ВСУ сдерживают РФ по многим направлениям и отражают постоянные штурмы. На фронте фиксируется незначительное продвижение русских захватчиков вблизи Купянска.