Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ на одном из участков фронта. Пехота врага пыталась скрыться, но не получилось.
Главные тезисы
- Украинские десантники атаковали большое скопление живой силы противника на фронте.
- Видеофиксация действий украинских военных и реакция российских сил на удар.
- Ситуация на фронте осложняется увеличением наступательных действий со стороны Российских войск.
- ВСУ активно сдерживают натиск российских захватчиков на различных участках фронта.
- Институт изучения войны отмечает постоянные штурмы со стороны оккупантов и незначительное продвижение русских захватчиков в регионе Купянска.
Что известно об ударе по большому скоплению живой силы РФ
По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.
Ситуация на фронте
Российские войска увеличивают темпы наступательных и штурмовых процессов на фронте. оккупанты ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.
Как отмечают в Институте изучения войны, отмечают, что ВСУ сдерживают РФ по многим направлениям и отражают постоянные штурмы. На фронте фиксируется незначительное продвижение русских захватчиков вблизи Купянска.
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