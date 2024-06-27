Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ — видео
Читати українською

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ на одном из участков фронта. Пехота врага пыталась скрыться, но не получилось.

Главные тезисы

  • Украинские десантники атаковали большое скопление живой силы противника на фронте.
  • Видеофиксация действий украинских военных и реакция российских сил на удар.
  • Ситуация на фронте осложняется увеличением наступательных действий со стороны Российских войск.
  • ВСУ активно сдерживают натиск российских захватчиков на различных участках фронта.
  • Институт изучения войны отмечает постоянные штурмы со стороны оккупантов и незначительное продвижение русских захватчиков в регионе Купянска.

Что известно об ударе по большому скоплению живой силы РФ

Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в частности, россияне перемещались с посадки в дом на временно оккупированной территории, — говорится в сообщении.

По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.

Остатки окупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны, — добавляют в ДШУ.

Ситуация на фронте

Российские войска увеличивают темпы наступательных и штурмовых процессов на фронте. оккупанты ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.

Как отмечают в Институте изучения войны, отмечают, что ВСУ сдерживают РФ по многим направлениям и отражают постоянные штурмы. На фронте фиксируется незначительное продвижение русских захватчиков вблизи Купянска.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на безумные потери во время наступления на Харьковщине
Уничтоженная техника армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты останавливают наступление на Харьковщине из-за больших потерь — ОСГВ Хортица
Уничтоженная бронетехника армии РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ отправляет на штурмы солдат на мотоциклах из-за катастрофических потерь оружия — Forbes
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?