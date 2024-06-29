Армія РФ ударила по об’єкту критичної інфраструктури у Запорізькому районі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ ударила по об’єкту критичної інфраструктури у Запорізькому районі

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Об’єкт критичної інфраструктури

Армія РФ атакувала Запорізьку область після повідомлень про загрозу балістичного обстрілу.

Головні тези:

  • У результаті удару РФ у Запорізькому районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
  • На Донеччині стався масовий обстріл з боку РФ, що призвело до жертв серед мирних жителів.

Армія РФ пошкодила об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі

Внаслідок удару РФ у Запорізькому районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.Є пошкодження. На щастя, люди не постраждали.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова обласної військової адміністрації

Раніше Федоров писав про загрозу ударів по області балістичними ракетами, а згодом у деяких районах Запоріжжя чули вибухи.

Що саме за об’єкт опинився під ударом росіян — наразі невідомо.

Армія РФ масовано обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені

З самого ранку 29 червня Росія почала активно обстрілювати мирні населені пункти Донеччини.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули та 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.

У Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину. У Нью-Йорку Торецької громади поранено дві людини, ще одна поранена — у Курахівці.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Жителів небезпечних населених пунктів евакуюють з лінії фронту для забезпечення їхньої безпеки та уникнення нових жертв від обстрілів.

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