Армія РФ ударила по об’єкту критичної інфраструктури у Запорізькому районі

Армія РФ атакувала Запорізьку область після повідомлень про загрозу балістичного обстрілу.
Головні тези:
- У результаті удару РФ у Запорізькому районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
- На Донеччині стався масовий обстріл з боку РФ, що призвело до жертв серед мирних жителів.
Армія РФ пошкодила об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі
Внаслідок удару РФ у Запорізькому районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Раніше Федоров писав про загрозу ударів по області балістичними ракетами, а згодом у деяких районах Запоріжжя чули вибухи.
Що саме за об’єкт опинився під ударом росіян — наразі невідомо.
Армія РФ масовано обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені
З самого ранку 29 червня Росія почала активно обстрілювати мирні населені пункти Донеччини.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
3 людини загинули та 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.
Жителів небезпечних населених пунктів евакуюють з лінії фронту для забезпечення їхньої безпеки та уникнення нових жертв від обстрілів.
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