Армія РФ ударила по об’єкту критичної інфраструктури у Запорізькому районі

Армія РФ атакувала Запорізьку область після повідомлень про загрозу балістичного обстрілу.

Армія РФ пошкодила об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі

Внаслідок удару РФ у Запорізькому районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.Є пошкодження. На щастя, люди не постраждали. Іван Федоров Голова обласної військової адміністрації

Раніше Федоров писав про загрозу ударів по області балістичними ракетами, а згодом у деяких районах Запоріжжя чули вибухи.

Що саме за об’єкт опинився під ударом росіян — наразі невідомо.

Армія РФ масовано обстріляла Донеччину — є загиблі та поранені

З самого ранку 29 червня Росія почала активно обстрілювати мирні населені пункти Донеччини.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули та 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.

У Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину. У Нью-Йорку Торецької громади поранено дві людини, ще одна поранена — у Курахівці. Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Жителів небезпечних населених пунктів евакуюють з лінії фронту для забезпечення їхньої безпеки та уникнення нових жертв від обстрілів.