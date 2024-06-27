Дрони атакували паливний завод в Тверській області РФ — відео

Росіяни заявили, що дрон нібито упав на завод із виробництва авіаційного палива у Тверській області РФ.

Що відомо про “бавовну” у Тверській області РФ

Місцеві жителі стверджують, що він упав на завод із виробництва авіаційного палива. На опублікованих відео можна побачити момент вибуху.

Офіційної заяви влади щодо цього не було.

Згодом стало відомо, що завод у Тверській області атакували 4 безпілотники. На заводі пошкоджено трубопровід, дах та будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, всіх працівників евакуювали.

ВАТ «РОЗ» - одне з найбільших хімічних виробництв Тверської області, що випускає більше 40 найменувань продукції різного призначення.

Натомість в Міноборони РФ заявили, що ППО нібито вночі знищила 4 українські БПЛА над територією Тверської області, 2 БПЛА - над Московською та 1 БПЛА - над Білгородською.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 21 червня Сили оборони України завдали потужного удару по російських нафтопереробних заводах. Були атаковані чотири НПЗ — Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський.

Крім того, українські захисники атакували радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських військ у Криму та Брянській області РФ.

Також минулої ночі у Краснодарському краї були уражені місця зберігання й підготовки "Шахедів". Сили оборони атакували навчальні корпуси та пункти управління ворожими дронами.