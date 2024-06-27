Дроны атаковали топливный завод в Тверской области РФ — видео

Россияне заявили, что дрон якобы упал на завод по производству авиационного топлива в Тверской области РФ.
Главные тезисы
- Минобороны РФ утверждает, что украинские беспилотники были уничтожены над территорией Тверской области.
- Ранее силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам России, включая НПЗ в Астрахани, Краснодарском и других регионах.
- В результате атак украинских дронов по российским объектам были повреждены не только заводы, но и радиолокационные станции и учебные корпуса.
Что известно о "бавовне" в Тверской области РФ
Местные жители утверждают, что он упал на завод по производству авиационного топлива. На опубликованном видео можно увидеть момент взрыва.
Официального заявления власти на этот счет не было.
Впоследствии стало известно, что завод в Тверской области атаковали 4 беспилотника. На заводе поврежден трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших нет, всех работников эвакуировали.
ОАО «РОЗ» — одно из крупнейших химических производств Тверской области, выпускающее более 40 наименований продукции разного назначения.
В Минобороны РФ заявили, что ПВО якобы ночью уничтожило 4 украинских БПЛА над территорией Тверской области, 2 БПЛА — над Московской и 1 БПЛА — над Белгородской.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Были атакованы четыре НПЗ — Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский.
Кроме того, украинские защитники атаковали радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских войск в Крыму и Брянской области РФ.
Также минувшей ночью в Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов". Силы обороны атаковали учебные корпуса и пункты управления вражескими дронами.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-