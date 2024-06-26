Власти РФ пожаловались на атаку дронов в Смоленской области

В Смоленской области (Российская Федерация — ред) в ночь на 26 июня работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки беспилотников.

В РФ заявили об атаке дронов на военные объекты

Российские власти традиционно отчитываются об отражении воздушного нападения.

Якобы целями беспилотников стали военные объекты в регионе.

О так называемой атаке дронов заявили губернатор Смоленской области Василий Анохин и Минобороны РФ.

В отчете ведомства страны-агрессорки утверждается якобы уничтожение средствами ПВО двух беспилотников самолетного типа над территорией Смоленской области.

Минобороны РФ

Между тем губернатор региона рассказал, что якобы область подверглась атаке двух дронов около 04:00 по местному времени.

Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе, говорится в публикации чиновника страны-агрессорки. Поделиться

По его словам, беспилотники были "подавлены" силами ПВО, и что "жертв и разрушений нет", но "на местах работают оперативные службы".

Губернатор Смоленской области

Отметим, что в Силах обороны Украины не подтвердили атаку дронов по военным объектам РФ.

Власти России пожаловались на масштабную атаку украинских дронов

Министерство обороны РФ утверждает, что в течение ночи 23 июня над территорией страны-агрессорки были уничтожены десятки беспилотников, запустивших силы Украины.

Как уверяют представители российского оборонного ведомства, за прошедшую ночь вражеские силы ПВО якобы сбили 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над своими территориями.

Кроме того, уточняется, что из них:

двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области,

два БПЛА над территорией Смоленской области,

два БПЛА над территорией Липецкой области,

один БПЛА над территорией Тульской области.

Других подробностей Министерство обороны России пока не раскрыло.

Следует также отметить, что украинские силы пока не комментировали эти заявления и официально не подтверждали факт атаки.