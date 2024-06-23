Власти России жалуются на масштабную атаку украинских дронов

Министерство обороны РФ утверждает, что в течение ночи 23 июня над территорией страны-агрессорки были уничтожены десятки беспилотников, которые запустили силы Украины.

В России снова гремели взрывы на фоне атаки дронов

Как уверяют представители российского оборонного ведомства, за прошедшую ночь вражеские силы ПВО якобы сбили 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над своими территориями.

Кроме того, уточняется, что из них:

двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области,

два БПЛА над территорией Смоленской области,

два БПЛА над территорией Липецкой области,

один БПЛА над территорией Тульской области.

Других подробностей Министерство обороны России пока не раскрыло.

Следует также отметить, что украинские силы пока не комментировали эти заявления и официально не подтверждали факт атаки.

Атака РФ на Украину 23 июня — что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью 23 июня российские захватчики атаковали территорию Украины тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря.

Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области. Держим небо! Вместе — к победе!, — прокомментировал успешную работу своей команды командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук. Поделиться

Впоследствии стало известно, что в результате падения обломков вражеской ракеты в одном из населенных пунктов Киевской области произошли частичные разрушения жилых домов.

Кроме того, указано, что двое гражданских получили незначительные ранения.

Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

Согласно последним данным, раненые не нуждаются в госпитализации.