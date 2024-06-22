Атака ВСУ на полигон РФ в Краснодарском крае. Появились спутниковые фото последствий

В результате ударов ВСУ по территории полигона в российском Ейске Краснодарского края ночью 21 июня были повреждены казарма и ангар.
Главные тезисы
- ВСУ нанесли удар по полигону в Ейске Краснодарского края, повредив казарму и ангар.
- Спутниковые снимки показывают устройство российских военных объектов, пострадавших от ударов ВСУ.
- С помощью данных от телеграмм-канала Astra известно, что в результате атаки пострадали 9 российских военнослужащих.
- ВСУ отработали по полигону запуска дронов и НПЗ в Краснодарском крае, нанося удары по важным объектам.
- Результаты атаки на полигон РФ в Краснодарском крае вызвали повышенный интерес и обсуждение в военных кругах.
Что известно о последствиях атаки ВСУ на полигон РФ в Краснодарском крае
Атака ВСУ на Краснодарский край
Ночью 21 июня СБУ по ВСУ отработали по полигону запуска "шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае:
Впоследствии росСМИ писали, что ВСУ поразили 726 учебный центр российских войск ПВО. Сообщалось, что 21 июня в казарму воинской части ПВО под Ейском попала ракета, в результате удара ранены 9 военнослужащих.
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