Атака ВСУ на полигон РФ в Краснодарском крае. Появились спутниковые фото последствий

Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории воинской части ПВО рядом с аэродромом Ейска в результате украинского удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположен рядом с ангаром. Телеграмм-канал Astra сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате удара были ранены 9 российских военнослужащих. Радио Свобода не может независимо подтвердить эту информацию, местные власти удар по Ейску не комментировали, — говорится в сообщении.