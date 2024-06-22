Атака ВСУ на полигон РФ в Краснодарском крае. Появились спутниковые фото последствий
Категория
Мир
Дата публикации

Атака ВСУ на полигон РФ в Краснодарском крае. Появились спутниковые фото последствий

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Источник:  Радио Свобода

В результате ударов ВСУ по территории полигона в российском Ейске Краснодарского края ночью 21 июня были повреждены казарма и ангар.

Главные тезисы

  • ВСУ нанесли удар по полигону в Ейске Краснодарского края, повредив казарму и ангар.
  • Спутниковые снимки показывают устройство российских военных объектов, пострадавших от ударов ВСУ.
  • С помощью данных от телеграмм-канала Astra известно, что в результате атаки пострадали 9 российских военнослужащих.
  • ВСУ отработали по полигону запуска дронов и НПЗ в Краснодарском крае, нанося удары по важным объектам.
  • Результаты атаки на полигон РФ в Краснодарском крае вызвали повышенный интерес и обсуждение в военных кругах.

Что известно о последствиях атаки ВСУ на полигон РФ в Краснодарском крае

Сравнение спутниковых снимков за 20 и 21 июня показывает, что на территории воинской части ПВО рядом с аэродромом Ейска в результате украинского удара в ночь на пятницу повреждено здание казармы и расположен рядом с ангаром. Телеграмм-канал Astra сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате удара были ранены 9 российских военнослужащих. Радио Свобода не может независимо подтвердить эту информацию, местные власти удар по Ейску не комментировали, — говорится в сообщении.

Атака ВСУ на Краснодарский край

Ночью 21 июня СБУ по ВСУ отработали по полигону запуска "шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае:

Сначала в рамках совместной реализации с ракетными войсками и ВМС ВСУ "хлопок" посетил полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией.

Впоследствии росСМИ писали, что ВСУ поразили 726 учебный центр российских войск ПВО. Сообщалось, что 21 июня в казарму воинской части ПВО под Ейском попала ракета, в результате удара ранены 9 военнослужащих.

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