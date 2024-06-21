Россия атаковала инфраструктуру в Кривом Роге, вспыхнул пожар

Что известно об атаке РФ по Кривому Рогу

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о том, что россияне атаковали инфраструктуру Кривого Рога, в результате чего начался пожар.

Информация о последствиях уточняется.

До взрыва Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с юго-востока и скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Россия атаковала Кривой Рог 12 июня

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетный удар был нанесен по жилой застройке.

12 июня аварийно-спасательные работы были завершены. В результате удара РФ 29 человек получили ранения, девять — погибли.

Поврежден 41 многоквартирный дом, гимназию, два училища.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Он добавил, что такие атаки доказывают необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины.