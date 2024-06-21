Россия атаковала инфраструктуру в Кривом Роге, вспыхнул пожар

21 июня российские военные ударили по инфраструктуре Кривого Рога, вспыхнул пожар.
Главные тезисы
- Информация о последствиях атаки и текущем состоянии инфраструктуры в Кривом Роге уточняется.
- 21 июня российские военные атаковали инфраструктуру в Кривом Роге, что привело к возгоранию и погибели девяти человек.
- Атака РФ на Кривой Рог 12 июня привела к ранениям 29 человек и разрушению множества жилых зданий и образовательных учреждений.
- Президент Украины заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны страны для защиты мирных жителей и военных.
Что известно об атаке РФ по Кривому Рогу
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о том, что россияне атаковали инфраструктуру Кривого Рога, в результате чего начался пожар.
Информация о последствиях уточняется.
До взрыва Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с юго-востока и скоростной цели в направлении Кривого Рога.
Россия атаковала Кривой Рог 12 июня
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетный удар был нанесен по жилой застройке.
12 июня аварийно-спасательные работы были завершены. В результате удара РФ 29 человек получили ранения, девять — погибли.
Поврежден 41 многоквартирный дом, гимназию, два училища.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.
Он добавил, что такие атаки доказывают необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины.
По словам Зеленского, современные системы ПВО могут обеспечить максимальную защиту мирных жителей, городов, позиции украинских воинов.
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