Росія атакувала інфраструктуру в Кривому Розі, спалахнула пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала інфраструктуру в Кривому Розі, спалахнула пожежа

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
рятувальник
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21 червня російські військові вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу, спалахнула пожежа.

Головні тези:

  • Російські війська вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу, спричинивши пожежу в місті.
  • Інформація про наслідки атаки уточнюється.
  • У результаті атаки РФ по Кривому Рогу 12 червня  29 людей отримали поранення, 9 загинули, пошкоджено безліч будівель та навчальних закладів.
  • Президент України закликав посилити протиповітряну оборону країни для захисту мирного населення та українських військових.

Що відомо про атаку РФ по Кривому Рогу

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про те, що росіяни атакували інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок чого почалася пожежа.

Інформація про наслідки уточнюється.

До вибуху Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з південного сходу та швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Росія атакувала Кривий Ріг 12 червня

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракетний удар було завдано по житловій забудові.

12 червня аварійно-рятувальні роботи були завершені. Внаслідок удару РФ 29 людей дістали поранень, дев'ять — загинули.

Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназію, два училища.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Він додав, що такі атаки доводять необхідність посилювати протиповітряну оборону України.

За словами Зеленського, сучасні системи ППО можуть забезпечити максимальний захист мирних жителів, міст, позицій українських воїнів.

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