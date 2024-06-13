У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

14 червня оголошено днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару по житловому сектору у Кривому Розі 12 червня.

У Кривому Розі оголосили день жалоби

Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, аби вшанувати пам'ять загиблих на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають приспустити державний прапор з чорною стрічкою.

Росія атакувала Кривий Ріг 12 червня

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракетний удар було завдано по житловій забудові.

Станом на 22:20 12 червня аварійно-рятувальні роботи були завершені. Внаслідок удару РФ 29 людей дістали поранень, дев'ять — загинули.

Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназію, два училища.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

Він додав, що такі атаки доводять необхідність посилювати протиповітряну оборону України.