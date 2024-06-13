У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

14 червня оголошено днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару по житловому сектору у Кривому Розі 12 червня.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та закликав посилити протиповітряну оборону країни.
- Атака РФ призвела до пошкодження десятків будинків, гімназії та училищ у Кривому Розі.
- Внаслідок удару РФ 29 людей дістали поранень, дев'ять — загинули.
У Кривому Розі оголосили день жалоби
Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, аби вшанувати пам'ять загиблих на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають приспустити державний прапор з чорною стрічкою.
Росія атакувала Кривий Ріг 12 червня
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракетний удар було завдано по житловій забудові.
Станом на 22:20 12 червня аварійно-рятувальні роботи були завершені. Внаслідок удару РФ 29 людей дістали поранень, дев'ять — загинули.
Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназію, два училища.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.
Він додав, що такі атаки доводять необхідність посилювати протиповітряну оборону України.
За словами Зеленського, сучасні системи ППО можуть забезпечити максимальний захист мирних жителів, міст, позицій українських воїнів.
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