У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ

жалоба
Джерело:  Олександр Вілкул

14 червня оголошено днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару по житловому сектору у Кривому Розі 12 червня.

Головні тези:

 

  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та закликав посилити протиповітряну оборону країни.
  • Атака РФ призвела до пошкодження десятків будинків, гімназії та училищ у Кривому Розі.
  • Внаслідок удару РФ 29 людей дістали поранень, дев'ять — загинули.

У Кривому Розі оголосили день жалоби

Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, аби вшанувати пам'ять загиблих на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають приспустити державний прапор з чорною стрічкою.

Росія атакувала Кривий Ріг 12 червня

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракетний удар було завдано по житловій забудові.

Станом на 22:20 12 червня аварійно-рятувальні роботи були завершені. Внаслідок удару РФ 29 людей дістали поранень, дев'ять — загинули.

Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназію, два училища.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби, — повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що такі атаки доводять необхідність посилювати протиповітряну оборону України.

За словами Зеленського, сучасні системи ППО можуть забезпечити максимальний захист мирних жителів, міст, позицій українських воїнів.

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