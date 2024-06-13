В Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате атаки РФ

траур
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Источник:  Александр Вилкул

14 июня объявлен днем траура по погибшим от российского ракетного удара по жилому сектору в Кривом Роге 12 июня.

Главные тезисы

 

  • Российская атака 12 июня нанесла ущерб множеству объектов и привела к ранениям и гибели людей.
  • Украинские власти выражают соболезнования родственникам погибших и подчеркивают необходимость усиления противовоздушной обороны страны.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность современных систем ПВО для обеспечения защиты населения и военных.

В Кривом Роге объявили день траура

Как сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, чтобы почтить память погибших на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны приспустить государственный флаг с черной лентой.

Россия атаковала Кривой Рог 12 июня

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетный удар был нанесен по жилой застройке.

По состоянию на 22.20 12 июня аварийно-спасательные работы были завершены. В результате удара РФ 29 человек получили ранения, девять — погибли.

Поврежден 41 многоквартирный дом, гимназию, два училища.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы, — сообщил Владимир Зеленский.

Он добавил, что такие атаки доказывают необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины.

По словам Зеленского, современные системы ПВО могут обеспечить максимальную защиту мирных жителей, городов, позиции украинских воинов.

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