В Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате атаки РФ

14 июня объявлен днем траура по погибшим от российского ракетного удара по жилому сектору в Кривом Роге 12 июня.
Главные тезисы
- Российская атака 12 июня нанесла ущерб множеству объектов и привела к ранениям и гибели людей.
- Украинские власти выражают соболезнования родственникам погибших и подчеркивают необходимость усиления противовоздушной обороны страны.
- Президент Зеленский подчеркнул важность современных систем ПВО для обеспечения защиты населения и военных.
В Кривом Роге объявили день траура
Как сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, чтобы почтить память погибших на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны приспустить государственный флаг с черной лентой.
Россия атаковала Кривой Рог 12 июня
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетный удар был нанесен по жилой застройке.
По состоянию на 22.20 12 июня аварийно-спасательные работы были завершены. В результате удара РФ 29 человек получили ранения, девять — погибли.
Поврежден 41 многоквартирный дом, гимназию, два училища.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.
Он добавил, что такие атаки доказывают необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины.
По словам Зеленского, современные системы ПВО могут обеспечить максимальную защиту мирных жителей, городов, позиции украинских воинов.
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