В Кривом Роге объявили день траура по погибшим в результате атаки РФ

14 июня объявлен днем траура по погибшим от российского ракетного удара по жилому сектору в Кривом Роге 12 июня.

В Кривом Роге объявили день траура

Как сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, чтобы почтить память погибших на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны приспустить государственный флаг с черной лентой.

Россия атаковала Кривой Рог 12 июня

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетный удар был нанесен по жилой застройке.

По состоянию на 22.20 12 июня аварийно-спасательные работы были завершены. В результате удара РФ 29 человек получили ранения, девять — погибли.

Поврежден 41 многоквартирный дом, гимназию, два училища.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы, — сообщил Владимир Зеленский. Поделиться

Он добавил, что такие атаки доказывают необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины.