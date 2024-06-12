Удар РФ по Кривому Рогу. Выросло количество погибших и раненых

Армия РФ атаковала жилищный сектор в Кривом Роге. Сейчас уже известно о 9 жертвах и 29 раненых.

В Кривом Роге возросло количество жертв в результате удара РФ

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, количество погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до 9. Ранены 29 человек, среди них 5 — дети.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Россия атаковала Кривой Рог 12 июня

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отмечал, что число погибших достигло восьми человек.

При этом известно было о 21 раненом, среди них двое детей. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Клименко напомнил, что ракетный удар был нанесен по жилой застройке.

Поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковиками и психологи, — отметил министр. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы, — сообщил Владимир Зеленский. Поделиться

Он добавил, что такие атаки доказывают необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины.