Удар РФ по Кривому Рогу. Выросло количество погибших и раненых

Армия РФ атаковала жилищный сектор в Кривом Роге. Сейчас уже известно о 9 жертвах и 29 раненых.
Главные тезисы
- Армия РФ нанесла ракетный удар по жилой застройке в Кривом Роге.
- Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается, с участием ГСЧС, Национальной полиции, волонтеров и психологов.
- Президент Украины поддержал необходимость укрепления противовоздушной обороны страны после атаки, чтобы обеспечить защиту мирных жителей и украинских воинов.
В Кривом Роге возросло количество жертв в результате удара РФ
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, количество погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до 9. Ранены 29 человек, среди них 5 — дети.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Россия атаковала Кривой Рог 12 июня
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отмечал, что число погибших достигло восьми человек.
При этом известно было о 21 раненом, среди них двое детей. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.
Клименко напомнил, что ракетный удар был нанесен по жилой застройке.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.
Он добавил, что такие атаки доказывают необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины.
По словам Зеленского, современные системы ПВО могут обеспечить максимальную защиту мирных жителей, городов, позиции украинских воинов.
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