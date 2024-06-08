Армия РФ нанесла авиаудар по Харьковской области. Есть погибшая и раненая

Российские оккупационные войска продолжают наступать на севере Харьковской области и обстреливать прифронтовые населенные пункты.
Армия РФ нанесла авиаудара по Харьковщине
В субботу, 8 июня, россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы на село Хотимля Старосалтовской территориальной громады, сообщает Харьковская областная военная администрация в Telegram.
В результате российского авиаудара один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще одну местную жительницу доставили в больницу. В населенном пункте разрушено здание учебного заведения, повреждены частные жилые дома и магазин.
Россияне накануне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Казачьей Лопане — две женщины пострадали. В Купянске получил ранение мужчина, повреждены четыре частных дома. В селе Ивано-Шийченое в результате взрыва боеприпаса погиб местный житель. В Сеньково из-за обстрелов армии РФ поврежден частный дом.
Российский дрон атаковал гражданское авто на Харьковщине — есть раненые
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной общины 7 июня около 13:20 вражеский дрон попал в автомобиль. В автомобиле находились 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Женщины получили ранения, пока медики оказывают им медицинскую помощь.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Также российские войска ударили дроном по машине в приграничной Золочевской общине Харьковщины, три человека пострадали.
В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: муж 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск.
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