Армія РФ завдала авіаудару по Харківщині. Є загибла та поранена

Російські окупаційні війська продовжують наступати на півночі Харківської області та обстрілювати прифронтові населені пункти.

Армія РФ завдала авіаудару по Харківщині

У суботу, 8 червня, росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби на село Хотімля Старосалтівської територіальної громади, інформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

Унаслідок російського авіаудару одна людина дістала травми, несумісні з життям, ще одну місцеву жительку доправили до лікарні. У населеному пункті зруйновано будівлю навчального закладу, пошкоджено приватні житлові будинки та магазин.

Росіяни напередодні атакували безпілотником цивільний автомобіль у Козачій Лопані — двоє жінок постраждали. У Куп’янську дістав поранення чоловік, пошкоджено чотири приватні будинки. У селі Івано-Шийчене внаслідок вибуху боєприпасу загинув місцевий житель. У Сеньково через обстріли армії РФ пошкоджено приватний будинок.

Російський дрон атакував цивільне авто на Харківщині — є поранені

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль. В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Жінки отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також російські війська ударили дроном по машині у прикордонній Золочівській громаді Харківщини, троє людей постраждали.

В селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син.