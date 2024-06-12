РФ атаковала ракетой жилой сектор Кривого Рога — есть жертвы и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала ракетой жилой сектор Кривого Рога — есть жертвы и раненые

спасатель
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Источник:  online.ua

12 июня армия РФ ударила ракетой по жилому сектору Кривого Рога. По предварительным данным, известно об 11 раненых людях и 6 погибших.

Главные тезисы

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 18:10 известно уже о 8 погибших

  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул важность современных систем ПВО.
  • Россия также нанесла комбинированный удар по Украине 12 июня.
  • Украинские воздушные силы сбили большинство угроз из 30 запущенных воздушных средств, включая баллистическую ракету и крылатые ракеты.

Что известно об ударе РФ по Кривому Рогу

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как сообщил президент Владимир Зеленский, сейчас известно об 11 раненых людях и 6 погибших.

Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы, — сообщил Владимир Зеленский.

Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них, — отметил Зеленский.

Обновлено 18:02

По информации Офиса генерального прокурора, в Кривом Роге известно о семерых погибших и 20 раненых в результате ракетного удара.

Спасательные работы продолжаются, поэтому информацию о пострадавших еще будут уточнять, добавили в ОГП.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.

Обновлено 18:06

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что число погибших возросло до восьми. При этом известно о 21 раненом, среди них — двое детей. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Клименко напомнил, что ракетный удар был нанесен по жилой застройке.

Поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковыми собаками и психологи, — отметил министр.

Обстрел Украины 12 июня

Ночью 12 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА.

Одной из основных целей ракетной атаки противника стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве длилась около 2 часов.

Воздушные силы сообщили, что всего было запущено оккупантами 30 средств воздушного нападения.

Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 4 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракету "Искандер-М", которую выпустили из ТОТ Крыма.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

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