В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке. Под завалами находятся люди

Взрыв в многоэтажке раздался в Кривом Роге Днепропетровской области из-за возможной утечки газа. В результате инцидента есть пострадавшие.

Что известно о взрыве в Кривом Роге

Взрыв произошел в ночь на 11 апреля в девятиэтажном жилом доме по улице 21-й бригады Национальной гвардии.

Спасатели установили, что причиной взрыва была утечка бытового газа в одной из квартир. После чего вспыхнул пожар. Огонь охватил 120 квадратных метров территории.

В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с третьего по пятый этажи. Бойцы ГСЧС спасли четырех человек.

Травмы получили семь человек, трое госпитализированы в больницу. В ГСЧС отмечают, что под завалами может находиться еще один человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте инцидента работали 41 спасатель и восемь единиц техники ГСЧС.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул также добавил, что разбор завалов продолжается — возможно, под завалами еще есть пострадавшие.

Задействованы все оперативные и коммунальные службы города. В 6 утра развернут штаб в школе №128, куда могут обращаться жители пострадавших квартир, будет производиться выдача стройматериалов, — заявил чиновник. Поделиться

Что известно о предыдущих инцидентах

27 марта в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Местные Telegram-каналы утверждали, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.