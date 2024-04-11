В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке. Под завалами находятся люди

Взрыв в многоэтажке раздался в Кривом Роге Днепропетровской области из-за возможной утечки газа. В результате инцидента есть пострадавшие.
Что известно о взрыве в Кривом Роге
Взрыв произошел в ночь на 11 апреля в девятиэтажном жилом доме по улице 21-й бригады Национальной гвардии.
Спасатели установили, что причиной взрыва была утечка бытового газа в одной из квартир. После чего вспыхнул пожар. Огонь охватил 120 квадратных метров территории.
В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с третьего по пятый этажи. Бойцы ГСЧС спасли четырех человек.
Травмы получили семь человек, трое госпитализированы в больницу. В ГСЧС отмечают, что под завалами может находиться еще один человек, поисково-спасательные работы продолжаются.
На месте инцидента работали 41 спасатель и восемь единиц техники ГСЧС.
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул также добавил, что разбор завалов продолжается — возможно, под завалами еще есть пострадавшие.
Что известно о предыдущих инцидентах
27 марта в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Местные Telegram-каналы утверждали, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.
Также недавно в Харькове горела многоэтажка. Как сообщили спасатели, в результате инцидента два человека погибли.
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