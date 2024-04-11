У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці. Під завалами перебувають люди

Вибух у багатоповерхівці пролунав у Кривому Розі Дніпропетровської області через ймовірний витік газу. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Що відомо про вибух у Кривому Розі

Вибух стався в ніч на 11 квітня у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії.

Рятувальники встановили, що причиною вибуху був витік побутового газу в одній з квартир. Після чого спалахнула пожежа. Вогонь охопив 120 квадратних метрів території.

Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з третього по п'ятий поверхи. Бійці ДСНС врятували чотирьох осіб.

Травми отримали семеро осіб, троє госпіталізовані до лікарні. У ДСНС зазначають, що під завалами може перебувати ще одну людина, пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці інциденту працювали 41 рятувальник та вісім одиниць техніки ДСНС.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул також додав, що розбір завалів триває − можливо, під завалами ще є постраждалі.

Задіяні всі оперативні та комунальні служби міста. О 6 ранку розгорнуто штаб у школі №128, куди можуть звертатися мешканці постраждалих квартир, буде проводитися видача будматеріалів, — заявив чиновник. Поширити

Що відомо про попередні інциденти

27 березня в Одесі спалахнула пожежа у багатоповерхівці, але їй передував вибух. Місцеві Telegram-канали стверджували, що пожежа виникла через нібито вибух газового балона.