У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ 12 березня

Кількість загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 6. У лікарні від отриманих травм помер чоловік.
У Кривому Розі кількість жертв зросла до шести
Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, до 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по місту 12 березня. У лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік.
У лікарнях на сьогодні перебувають ще 7 людей — троє з них у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога.
Щодо ситуації в Кривому Розі в цілому, то усі служби міста працюють. Аварійні графіки відключень, запроваджені енергетиками було скасовано.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу 12 березня
12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення.
Згодом стало відомо, що у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.
Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу.
13 березня кількість загиблих після ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 5, під завалами знайшли тіло чоловіка.
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