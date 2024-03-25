У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ 12 березня
Категорія
Україна
Дата публікації

У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ 12 березня

кривий рог
Джерело:  Олександр Вілкул

Кількість загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 6. У лікарні від отриманих травм помер чоловік. 

У Кривому Розі кількість жертв зросла до шести

Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, до 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по місту 12 березня. У лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік.

Лікарі всі ці дні боролися за життя чоловіка, його прооперували, але численні травми були не сумісні з життям, — повідомив керівник адміністрації.

У лікарнях на сьогодні перебувають ще 7 людей — троє з них у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога.

Щодо ситуації в Кривому Розі в цілому, то усі служби міста працюють. Аварійні графіки відключень, запроваджені енергетиками було скасовано.

Але ситуація непроста, ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується. Тому про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та павербанки, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу 12 березня

12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення. 

Згодом стало відомо, що у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.

Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу.

13 березня кількість загиблих після ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 5, під завалами знайшли тіло чоловіка.

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