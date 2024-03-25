У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ 12 березня

Кількість загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровщини зросла до 6. У лікарні від отриманих травм помер чоловік.

У Кривому Розі кількість жертв зросла до шести

Як повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, до 6 зросла кількість жертв ворожого ракетного удару по місту 12 березня. У лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік.

Лікарі всі ці дні боролися за життя чоловіка, його прооперували, але численні травми були не сумісні з життям, — повідомив керівник адміністрації. Поширити

У лікарнях на сьогодні перебувають ще 7 людей — троє з них у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога.

Щодо ситуації в Кривому Розі в цілому, то усі служби міста працюють. Аварійні графіки відключень, запроваджені енергетиками було скасовано.

Але ситуація непроста, ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується. Тому про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та павербанки, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що відомо про обстріл Кривого Рогу 12 березня

12 березня росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Спершу повідомлялося, що троє людей загинули та понад 40 дістали поранення.

Згодом стало відомо, що у лікарні померла поранена жінка, таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару зросла до 4.

Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу.