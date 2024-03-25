В Кривом Роге возросло количество жертв в результате атаки РФ 12 марта
Категория
Украина
Дата публикации

В Кривом Роге возросло количество жертв в результате атаки РФ 12 марта

обстрел
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Источник:  Александр Вилкул

Число погибших из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 6. В больнице от полученных травм скончался мужчина.

В Кривом Роге количество жертв возросло до шести

Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, до 6 выросло количество жертв вражеского ракетного удара по городу 12 марта. В больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина.

Врачи все эти дни боролись за жизнь мужчины, его прооперировали, но многочисленные травмы были не совместимы с жизнью, сообщил руководитель администрации.

В больницах на сегодняшний день находятся еще 7 человек — трое из них в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь, оказывается вся необходимая помощь.

Что касается ситуации в Кривом Роге в целом, то все службы города работают. Аварийные графики отключений, введенные энергетиками, были отменены.

Но ситуация непростая, ликвидация последствий неприятельских ударов продолжается. Поэтому на всякий случай держите заряженными гаджеты и павербанки, говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Кривого Рога 12 марта

12 марта россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Сначала сообщалось, что три человека погибли и более 40 получили ранения.

Впоследствии стало известно, что в больнице скончалась раненая женщина, таким образом, число погибших от российского ракетного удара возросло до 4.

Полиция опубликовала видео первых минут спасения после удара россиян по Кривому Рогу.

13 марта количество погибших после ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 5, под завалами нашли тело мужчины.

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