В Кривом Роге возросло количество жертв в результате атаки РФ 12 марта

Число погибших из-за ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровщины возросло до 6. В больнице от полученных травм скончался мужчина.

В Кривом Роге количество жертв возросло до шести

Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, до 6 выросло количество жертв вражеского ракетного удара по городу 12 марта. В больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина.

Врачи все эти дни боролись за жизнь мужчины, его прооперировали, но многочисленные травмы были не совместимы с жизнью, сообщил руководитель администрации. Поделиться

В больницах на сегодняшний день находятся еще 7 человек — трое из них в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь, оказывается вся необходимая помощь.

Что касается ситуации в Кривом Роге в целом, то все службы города работают. Аварийные графики отключений, введенные энергетиками, были отменены.

Но ситуация непростая, ликвидация последствий неприятельских ударов продолжается. Поэтому на всякий случай держите заряженными гаджеты и павербанки, говорится в сообщении. Поделиться

Что известно об обстреле Кривого Рога 12 марта

12 марта россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Сначала сообщалось, что три человека погибли и более 40 получили ранения.

Впоследствии стало известно, что в больнице скончалась раненая женщина, таким образом, число погибших от российского ракетного удара возросло до 4.

Полиция опубликовала видео первых минут спасения после удара россиян по Кривому Рогу.