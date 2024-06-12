РФ атакувала ракетою житловий сектор Кривого Рогу — є загиблі та поранені

12 червня армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. За попередніми даними, відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та закликав залишатися в укриттях для захисту від можливих атак.
- Росія також завдала комбінованого удару по Україні 12 червня.
- Українська ППО збила 29 повітряних цілей, включаючи ракету Х-47М2 “Кинджал” та ударні БпЛА типу “Shahed”.
Що відомо про удар РФ по Кривому Рогу
Росіяни нанесли ракетний удар по Кривому Рогу. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих.
Близько 15:45 Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. За кілька хвилин повідомили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
Обстріл України 12 червня
Вночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА.
Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.
Повітряні сили повідомили, що усього було запущено окупантами 30 засобів повітряного нападу.
Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
4 крилаті ракет Х-101/Х-555;
24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
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