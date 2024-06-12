РФ атакувала ракетою житловий сектор Кривого Рогу — є загиблі та поранені

12 червня армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. За попередніми даними, відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих.

Що відомо про удар РФ по Кривому Рогу

Росіяни нанесли ракетний удар по Кривому Рогу. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, наразі відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих.

Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх, — закликав Зеленський. Поширити

Близько 15:45 Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. За кілька хвилин повідомили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Обстріл України 12 червня

Вночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА.

Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Повітряні сили повідомили, що усього було запущено окупантами 30 засобів повітряного нападу.

Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракет Х-101/Х-555;

24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.