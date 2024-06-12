Удар РФ по Кривому Рогу. Зросла кількість загиблих та поранених

Армія РФ атакувала житловий сектор в Кривому Розі. Наразі вже відомо про 9 жертв та 29 поранених.
Головні тези:
- Армія РФ вчинила ракетний удар по житловому секторі в Кривому Розі.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та нагадав про необхідність посилення протиповітряної оборони.
- За словами Зеленського, сучасні системи протиповітряної оборони забезпечать максимальний захист мирних жителів та українських військових.
У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 — діти.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Росія атакувала Кривий Ріг 12 червня
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначав, що кількість загиблих сягала до восьми осіб.
При цьому відомо було про 21 пораненого, серед них двоє дітей.Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.
Клименко нагадав, що ракетний удар було завдано по житловій забудові.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.
Він додав, що такі атаки доводять необхідність посилювати протиповітряну оборону України.
За словами Зеленського, сучасні системи ППО можуть забезпечити максимальний захист мирних жителів, міст, позицій українських воїнів.
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