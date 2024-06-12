Удар РФ по Кривому Рогу. Зросла кількість загиблих та поранених

Армія РФ атакувала житловий сектор в Кривому Розі. Наразі вже відомо про 9 жертв та 29 поранених.

У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 — діти.

Пошуково-рятувальна операція триває.

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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначав, що кількість загиблих сягала до восьми осіб.

При цьому відомо було про 21 пораненого, серед них двоє дітей.Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Клименко нагадав, що ракетний удар було завдано по житловій забудові.

Пошукова операція триває. Співробітники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять усе можливе, щоб врятувати якнайбільше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи, — зазначив міністр. Поширити

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

Він додав, що такі атаки доводять необхідність посилювати протиповітряну оборону України.