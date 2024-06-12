Удар РФ по Кривому Рогу. Зросла кількість загиблих та поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Кривому Рогу. Зросла кількість загиблих та поранених

Офіс Генерального прокурора
обстріл

Армія РФ атакувала житловий сектор в Кривому Розі. Наразі вже відомо про 9 жертв та 29 поранених.

Головні тези:

  • Армія РФ вчинила ракетний удар по  житловому секторі в Кривому Розі.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та нагадав про необхідність посилення протиповітряної оборони.
  • За словами Зеленського, сучасні системи протиповітряної оборони забезпечать максимальний захист мирних жителів та українських військових.

У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до 9. Поранено 29 людей, серед них 5 — діти.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Росія атакувала Кривий Ріг 12 червня

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначав, що кількість загиблих сягала до восьми осіб.

При цьому відомо було про 21 пораненого, серед них двоє дітей.Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Клименко нагадав, що ракетний удар було завдано по житловій забудові.

Пошукова операція триває. Співробітники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять усе можливе, щоб врятувати якнайбільше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи, — зазначив міністр.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби, — повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що такі атаки доводять необхідність посилювати протиповітряну оборону України.

За словами Зеленського, сучасні системи ППО можуть забезпечити максимальний захист мирних жителів, міст, позицій українських воїнів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала авіаудару по Харківщині. Є загибла та поранена
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 24 ударних БПЛА та 5 ракет під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала ракетою житловий сектор Кривого Рогу — є загиблі та поранені
рятувальник

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?