Атака ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї. З'явилися супутникові фото наслідків
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Атака ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї. З'явилися супутникові фото наслідків

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Джерело:  Радіо Свобода

Внаслідок ударів ЗСУ по території полігону в російському Єйську Краснодарського краю вночі 21 червня було пошкоджено казарму та ангар. 

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили удар по полігону в Єйську Краснодарського краю, пошкодивши казарму та ангар.
  • Супутникові знімки показують улаштування російських військових об'єктів, які постраждали від ударів ЗСУ.
  • За допомогою даних від телеграм-каналу Astra відомо, що в результаті атаки постраждало 9 російських військовослужбовців.
  • ЗСУ відпрацювали по полігону запуску дронів та НПЗ у Краснодарському краї, наносячи удари по важливим об'єктам.
  • Результати атаки на полігон РФ у Краснодарському краї викликали підвищений інтерес та обговорення у військових колах.

Що відомо про наслідки атаки ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї

Порівняння супутникових знімків за 20 і 21 червня показує, що на території військової частини ППО поруч з аеродромом Єйська внаслідок українського удару в ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю казарми і розташований поруч ангар. Телеграм-канал Astra повідомляв із посиланням на свої джерела, що внаслідок удару було поранено 9 російських військовослужбовців. Радіо Свобода не може незалежно підтвердити цю інформацію, місцева влада удар по Єйську не коментувала, — йдеться в повідомленні.

Атака ЗСУ на Краснодарський край

Вночі 21 червня СБУ із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "шахедів" і трьох НПЗ у Краснодарському краї:

Спочатку в рамках спільної реалізації з ракетними військами і ВМС ЗСУ "бавовна" відвідала полігон 167-го навчального центру в н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "шахеди". Там розташований склад іранських дронів і проживають у казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів із подальшою детонацією.

Згодом росЗМІ писали, що ЗСУ вразили 726-й навчальний центр російських військ ППО. Повідомлялося, що 21 червня в казарму військової частини ППО під Єйськом влучила ракета, унаслідок удару поранено 9 військовослужбовців.

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