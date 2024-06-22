Атака ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї. З'явилися супутникові фото наслідків

Порівняння супутникових знімків за 20 і 21 червня показує, що на території військової частини ППО поруч з аеродромом Єйська внаслідок українського удару в ніч на п'ятницю пошкоджено будівлю казарми і розташований поруч ангар. Телеграм-канал Astra повідомляв із посиланням на свої джерела, що внаслідок удару було поранено 9 російських військовослужбовців. Радіо Свобода не може незалежно підтвердити цю інформацію, місцева влада удар по Єйську не коментувала, — йдеться в повідомленні.