Атака ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї. З'явилися супутникові фото наслідків

Внаслідок ударів ЗСУ по території полігону в російському Єйську Краснодарського краю вночі 21 червня було пошкоджено казарму та ангар.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили удар по полігону в Єйську Краснодарського краю, пошкодивши казарму та ангар.
- Супутникові знімки показують улаштування російських військових об'єктів, які постраждали від ударів ЗСУ.
- За допомогою даних від телеграм-каналу Astra відомо, що в результаті атаки постраждало 9 російських військовослужбовців.
- ЗСУ відпрацювали по полігону запуску дронів та НПЗ у Краснодарському краї, наносячи удари по важливим об'єктам.
- Результати атаки на полігон РФ у Краснодарському краї викликали підвищений інтерес та обговорення у військових колах.
Що відомо про наслідки атаки ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї
Атака ЗСУ на Краснодарський край
Вночі 21 червня СБУ із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "шахедів" і трьох НПЗ у Краснодарському краї:
Згодом росЗМІ писали, що ЗСУ вразили 726-й навчальний центр російських військ ППО. Повідомлялося, що 21 червня в казарму військової частини ППО під Єйськом влучила ракета, унаслідок удару поранено 9 військовослужбовців.
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