Влада Росії скаржиться на масштабну атаку українських дронів

Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом ночі 23 червня над територією країни-агресорки були знищені десятки безпілотників, які запустили сили України.
Головні тези:
- Міністерство оборони РФ заявило про знищення десятків українських дронів.
- Українські сили поки не підтвердили факт атаки.
- У результаті атаки з Росії на Україну 23 червня пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.
- Російські загарбники використали крилаті ракети морського базування «Калібр» для нового удару.
У Росії знову гриміли вибухи на тлі атаки дронів
Як запевняють представники російського оборонного відомства, протягом минулої ночі ворожі сили ППО нібито збили 33 безпілотні літальні апарати літакового типу над своїми територіями.
Окрім того, уточнюється, що з них:
двадцять вісім БПЛА над територією Брянської області,
два БПЛА над територією Смоленської області,
два БПЛА над територією Липецької області,
один БПЛА над територією Тульської області.
Інших подробиць Міністерство оборони Росії поки не розкрило.
Варто також зазначити, що українські сили наразі не коментували ці заяви та офіційно не підтверджували факт атаки.
Атака РФ на Україну 23 червня — що наразі відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня російські загарбники атакували територію України трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.
Згодом також стало відомо, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з населених пунктів Київської області сталися часткові руйнування житлових будинків.
Окрім того, вказано, що двоє цивільних отримали незначні поранення.
Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.
Згідно з останніми даними, поранені не потребують госпіталізації.
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