Влада Росії скаржиться на масштабну атаку українських дронів

Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом ночі 23 червня над територією країни-агресорки були знищені десятки безпілотників, які запустили сили України.

У Росії знову гриміли вибухи на тлі атаки дронів

Як запевняють представники російського оборонного відомства, протягом минулої ночі ворожі сили ППО нібито збили 33 безпілотні літальні апарати літакового типу над своїми територіями.

Окрім того, уточнюється, що з них:

двадцять вісім БПЛА над територією Брянської області,

два БПЛА над територією Смоленської області,

два БПЛА над територією Липецької області,

один БПЛА над територією Тульської області.

Інших подробиць Міністерство оборони Росії поки не розкрило.

Варто також зазначити, що українські сили наразі не коментували ці заяви та офіційно не підтверджували факт атаки.

Атака РФ на Україну 23 червня — що наразі відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня російські загарбники атакували територію України трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.

Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області. Тримаймо небо! Разом — до перемоги!, — прокоментував успішну роботу своєї команди командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Поширити

Згодом також стало відомо, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з населених пунктів Київської області сталися часткові руйнування житлових будинків.

Окрім того, вказано, що двоє цивільних отримали незначні поранення.

Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.

Згідно з останніми даними, поранені не потребують госпіталізації.