Влада РФ поскаржилася на атаку дронів у Смоленській області

В Смоленській області РФ у ніч проти 26 червня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотників.

У РФ заявили про атаку дронів на військові об’єкти

Російська влада традиційно звітує про відбиття повітряного нападу.

Нібито цілями безпілотників стали військові об'єкти в регіоні.

Про так звану “атаку дронів” заявили губернатор Смоленської області Василь Анохін та Міноборони РФ.

У звіті відомства країни-агресорки стверджується про нібито знищення засобами ППО двох безпілотників літакового типу над територією Смоленської області.

Міноборони РФ

Між тим губернатор регіону розповів, що нібито область зазнала атаки двох дронів близько 04:00 за місцевим часом.

Противник намагався атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі, — йдеться в публікації чиновника країни-агресорки. Поширити

За його словами, безпілотники були "придушені" силами ППО, і що "жертв та руйнувань немає", але "на місцях працюють оперативні служби".

Губернатор Смоленської обалсті

Зазначимо, що в Силах оборони України не підтвердили атаку дронів по військових об’єктах РФ.

Влада Росії поскаржилася на масштабну атаку українських дронів

Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом ночі 23 червня над територією країни-агресорки були знищені десятки безпілотників, які запустили сили України.

Як запевняють представники російського оборонного відомства, протягом минулої ночі ворожі сили ППО нібито збили 33 безпілотні літальні апарати літакового типу над своїми територіями.

Окрім того, уточнюється, що з них:

двадцять вісім БПЛА над територією Брянської області,

два БПЛА над територією Смоленської області,

два БПЛА над територією Липецької області,

один БПЛА над територією Тульської області.

Інших подробиць Міністерство оборони Росії поки не розкрило.

Варто також зазначити, що українські сили наразі не коментували ці заяви та офіційно не підтверджували факт атаки.