Влада РФ поскаржилася на атаку дронів у Смоленській області

В Смоленській області РФ у ніч проти 26 червня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотників.
Головні тези:
- Міноборони РФ повідомило про знищення безпілотників, нібито запущених силами України, над своїми територіями.
- Українські сили наразі не коментували ці заяви та офіційно не підтверджували факт атаки.
- Подібні інциденти підвищують напруженість у відносинах між Україною та Росією.
У РФ заявили про атаку дронів на військові об’єкти
Російська влада традиційно звітує про відбиття повітряного нападу.
Нібито цілями безпілотників стали військові об'єкти в регіоні.
Про так звану “атаку дронів” заявили губернатор Смоленської області Василь Анохін та Міноборони РФ.
У звіті відомства країни-агресорки стверджується про нібито знищення засобами ППО двох безпілотників літакового типу над територією Смоленської області.
Між тим губернатор регіону розповів, що нібито область зазнала атаки двох дронів близько 04:00 за місцевим часом.
За його словами, безпілотники були "придушені" силами ППО, і що "жертв та руйнувань немає", але "на місцях працюють оперативні служби".
Зазначимо, що в Силах оборони України не підтвердили атаку дронів по військових об’єктах РФ.
Влада Росії поскаржилася на масштабну атаку українських дронів
Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом ночі 23 червня над територією країни-агресорки були знищені десятки безпілотників, які запустили сили України.
Як запевняють представники російського оборонного відомства, протягом минулої ночі ворожі сили ППО нібито збили 33 безпілотні літальні апарати літакового типу над своїми територіями.
Окрім того, уточнюється, що з них:
двадцять вісім БПЛА над територією Брянської області,
два БПЛА над територією Смоленської області,
два БПЛА над територією Липецької області,
один БПЛА над територією Тульської області.
Інших подробиць Міністерство оборони Росії поки не розкрило.
Варто також зазначити, що українські сили наразі не коментували ці заяви та офіційно не підтверджували факт атаки.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-