Дрони атакували завод та військову частину у Брянській області РФ
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Дрони атакували завод та військову частину у Брянській області РФ

Дрони атакували завод та військову частину у Брянській області РФ
Джерело:  online.ua

У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ. Також під удар потрапила і військова частина.

Головні тези:

 

  • У результаті атаки пошкоджено дах виробничого корпусу заводу та склад військової частини, але немає повідомлень про постраждалих.
  • Завод 'Кремній Ел' входить до складу військово-промислового комплексу РФ та має стратегічне значення для виробництва мікроелектроніки.
  • Це не перший інцидент на заводі, раніше його атакували у вересні 2023 року та спалахнула пожежа у серпні 2022 року.
  • Відзначається, що Сили оборони України також провели атаку на російські нафтопереробні заводи та розвідувальні об'єкти у Криму та Брянській області.

Що відомо атаку дронів на території РФ

Як зазначають росЗМІ, завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані 28 червня безпілотниками.

Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині — склад, нібито постраждалих немає.

“Кремній Ел" вважається одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там створюють комплектуючі для військової техніки. У нього, як повідомляли ЗМІ, Росія свого часу "влила" мільярди. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону.

Завод також залучений у російській держпрограмі "Альтернатива" та бере участь у розробці нових РЛС на активних фразованих ґратах з використанням нової елементної бази, які призначені для ППО, літаків, кораблів.

Зазначимо, що це не перша атака на завод "Кремній Ел". Так, подібна атака на завод сталася і 7 вересня 2023 року. А в серпні минулого року на заводі "Кремній Ел" спалахнула масштабна пожежа.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 21 червня Сили оборони України завдали потужного удару по російських нафтопереробних заводах. Були атаковані чотири НПЗ — Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський.

Крім того, українські захисники атакували радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських військ у Криму та Брянській області РФ.

Також раніше у Краснодарському краї були уражені місця зберігання й підготовки "Шахедів". Сили оборони атакували навчальні корпуси та пункти управління ворожими дронами.

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