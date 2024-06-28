Дроны атаковали завод и военную часть в Брянской области РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали завод и военную часть в Брянской области РФ

Дроны атаковали завод и военную часть в Брянской области РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

В Брянской области дроны атаковали завод "Кремной Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ. Также под удар попала и военная часть.

Главные тезисы

 

  • Завод “Кремной Эл” входит в военно-промышленный комплекс России и специализируется на производстве микроэлектроники для военной техники.
  • Эта атака не первая на завод “Кремной Эл”, что свидетельствует о растущей угрозе для военных объектов в регионе.
  • Украинские силы обороны также нанесли удар по российским нефтеперерабатывающим заводам и радиолокационным станциям в других регионах.

Что известно атаку дронов на территории РФ

Как отмечают росСМИ, завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске и военная часть в городе Карачев Брянской области атакованы 28 июня беспилотниками.

Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в военной части — склад, якобы пострадавших нет.

"Кремной Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там создают комплектующие для военной техники. У него, как сообщали СМИ, Россия в свое время "влила" миллиарды. Завод расположен более чем в 100 км от границы.

Завод также привлечен в российской госпрограмме "Альтернатива" и участвует в разработке новых РЛС на активной фразеальной решетке с использованием новой элементной базы, предназначенной для ПВО, самолетов, кораблей.

Отметим, что это не первая атака на завод Кремной Эл. Так, подобная атака на завод произошла и 7 сентября 2023 года. А в августе прошлого года на заводе Кремний Эл вспыхнул масштабный пожар.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Были атакованы четыре НПЗ — Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский.

Кроме того, украинские защитники атаковали радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских войск в Крыму и Брянской области РФ.

Также ранее в Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов". Силы обороны атаковали учебные корпуса и пункты управления вражескими дронами.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали нефтебазу в Республике Адыгеи РФ — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Тамбовской области и Республике Адыгея РФ — источник
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали топливный завод в Тверской области РФ — видео
взрив

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?