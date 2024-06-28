Дроны атаковали завод и военную часть в Брянской области РФ

В Брянской области дроны атаковали завод "Кремной Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ. Также под удар попала и военная часть.

Что известно атаку дронов на территории РФ

Как отмечают росСМИ, завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске и военная часть в городе Карачев Брянской области атакованы 28 июня беспилотниками.

Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в военной части — склад, якобы пострадавших нет.

"Кремной Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там создают комплектующие для военной техники. У него, как сообщали СМИ, Россия в свое время "влила" миллиарды. Завод расположен более чем в 100 км от границы.

Завод также привлечен в российской госпрограмме "Альтернатива" и участвует в разработке новых РЛС на активной фразеальной решетке с использованием новой элементной базы, предназначенной для ПВО, самолетов, кораблей.

Отметим, что это не первая атака на завод Кремной Эл. Так, подобная атака на завод произошла и 7 сентября 2023 года. А в августе прошлого года на заводе Кремний Эл вспыхнул масштабный пожар.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Были атакованы четыре НПЗ — Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский.

Кроме того, украинские защитники атаковали радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских войск в Крыму и Брянской области РФ.

Также ранее в Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов". Силы обороны атаковали учебные корпуса и пункты управления вражескими дронами.